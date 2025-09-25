به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی آروانکلاد، آروانکلاد با مجموعه بهروزی از محصولات و خدمات و با تمرکز بر محصولات حوزه هوش مصنوعی و راهکارهای مقابله با بحران (Disaster Recovery) به الکامپ ۱۴۰۴ آمده است.
از در روزهای سوم تا ششم مهر ۱۴۰۴ مدیران و متخصصان آروانکلاد در غرفه آروان در سالن ۸ و ۹ نمایشگاه بینالمللی تهران حضور دارند تا درباره چگونگی مهاجرت به زیرساختهای ابری و راهکارهای مقابله با بحرانهای زیرساختی با شما گفتوگو و تازهترین محصولات حوزهی هوش مصنوعی آروان را معرفی کنند.
بهعلاوه، آروانآکادمی که ارائهدهنده دورههای آموزش تخصصی فناوریهای ابری، منطبق بر نیازمندیهای بازار کار است، در غرفه آروان میزبان دانشپذیران و علاقهمندان به یادگیری این دانش خواهد بود.
کسبوکارتان را هوشمندانهتر رشد دهید
تلاش آروانیها در توسعه محصولات منطبق بر هوش مصنوعی در یکسال گذشته منجر به این شده است که در کنار سبد محصولی کاملی از امکانات ابری، اکنون مجموعه جذاب و کاربردی از محصولات هوش مصنوعی در اختیار کاربران قرار بگیرد.
آروان در نمایشگاه الکامپ از محصول IAAS (سرویس هوش مصنوعی بر پایه زیرساخت ابری) خود رونمایی میکند که برای دسترسپذیری و راحتی بیشتر استفاده از هوش مصنوعی، امکان استفاده راحت از مدلهای زبانی عظیم (LLM) را فراهم کرده است.
علاوهبراین، امکانات هوش مصنوعی آروان در برخی از محصولات، بهشکل دستیار هوشمند یا بهشکل یک فیچر مجزا ارائه میشوند؛ برای نمونه در پلتفرم ویدیوی آروان امکان تولید خودکار زیرنویس (تبدیل ویدیو به متن) برای ویدیوها با دقت بالا و بهشکل هوشمند فراهم شده است.
همچنین امکان دستیار هوش مصنوعی برای پاسخگویی به تیکتهای کاربران، در این سبد محصولی ارائه شده است تا کاربران بتوانند بهراحتی پاسخ پرسشهای خود را دریافت کنند.
با راهکارهای آروان کلاد برای مقابله با حادثهها، آمادهتر باشید
حادثههای غیرمنتظره و مخرب میتوانند بهشکلهای مختلف رخ بدهند که خسارت به کسبوکارها بخشی از آن پازل بزرگتر حادثهها تعریف میشوند. آروانکلاد در الکامپ ۱۴۰۴ مجموعه راهکارهای آمادگی و مقابله با حادثهها را به مخاطبان معرفی میکند.
رخدادهای غیرمنتظره زیرساختی مانند بلایای طبیعی، قطع برق، حملههای سایبری، خطای انسانی، جنگ و… بخشی از اتفاقهایی هستند که به روند خدمترسانی کسبوکارها آسیب میزنند. این آسیبها میتواند تأثیراتی مانند خطر از بین رفتن اطلاعات کاربرها، قطع سرویس، از کار افتادن خدمات و بیاعتمادی کاربران را در پی داشته باشد. زیرساخت ابری اما با امکاناتی مانند نگهداری، پشتیبانگیری اطلاعات، بازیابی دادهها، کمک به مقابله با حملهها و… روشهایی برای تداوم کسبوکارها را برای زمان بروز حادثه، ارائه میدهد.
محصولات آروانکلاد با امکان چندشهری و فراهم آوردن نگهداری نسخههای پشتیبان در موقعیتهای جغرافیایی دیگر، جلوگیریکننده از دست رفتن دادهها در یک Zone یا در یک منطقه جغرافیایی است.
از سویی ابزارهای تست و مانیتورینگ پیوسته (Active Health Check) در تمام محصولات ابری، امکان بررسی و گزارشگیری از وضعیت محصولات را به کاربران میدهد.
Snapshot با امکان ذخیره لحظهای از ماشینهای مجازی و دیتابیسها، امکان دیگری برای روز مبادای حادثهها است. این ویژگی درواقع نگهداری از نسخههای دیتابیس را فراهم میکند.
بهعلاوه، محصول CDN و امنیت ابری آروان، در روزهای حادثه با مجموعه امکانات متنوع سعی میکنند که جلوی آسیبها و حملههای سایبری را بگیرند.
ماجرا به همینجا ختم نمیشود و آروانکلاد پس از وقوع حادثه هم با استفاده از ابزارهای هوشمند، در فرآیند بازیابی پس از دست رفتن احتمالی دادهها، کمک میکند.
بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ ۳ تا ۶ مهر ۱۴۰۴ در محل نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و آروان در سالن ۸ و ۹ در غرفه آروانیرنگ میزبان شما خواهد بود.
نظر شما