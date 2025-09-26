به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات عصر امروز (جمعه چهارم مهرماه) و در دومین روز برگزاری بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ با حضور در سالن‌های مختلف نمایشگاه از بخش‌های متنوع این رویداد بازدید کرد.

وزیر ارتباطات در دومین روز نمایشگاه بین‌المللی الکامپ با حضور در سالن‌های مختلف، ضمن بازدید از غرفه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، از نزدیک در جریان تازه‌ترین محصولات و خدمات نوآورانه قرار گرفت و بر اهمیت نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تأکید کرد.

در این بازدید، وزیر ارتباطات ضمن حضور در غرفه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از نزدیک در جریان تازه‌ترین محصولات، خدمات نوآورانه و راهکارهای فناورانه قرار گرفت و با فعالان این حوزه به گفت‌وگو پرداخت.

هاشمی در حاشیه این بازدید، بر اهمیت نقش شرکت‌های بخش خصوصی در تحول دیجیتال کشور تأکید کرد و نمایشگاه الکامپ را فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های ملی و بستری برای تعامل سازنده میان کسب‌وکارها و نهادهای دولتی دانست.

نمایش توان فناوران بخش خصوصی

شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همزمان با آغاز بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکامپ در کنار دیگر فعالان این صنعت حضور یافتند و تازه‌ترین دستاوردهای خود را در زمینه‌هایی چون هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، اینترنت اشیا و خدمات ابری به نمایش گذاشتند.

بازدید وزیر ارتباطات در روز دوم این رویداد فرصتی بود تا از نزدیک در جریان فعالیت این مجموعه‌ها قرار گیرد و ظرفیت روبه‌رشد بخش خصوصی در زیست‌بوم فناوری کشور برجسته‌تر شود.

بازدید وزیر ارتباطات از سالن‌های الکامپ در روز دوم، با استقبال فعالان صنعت همراه شد و بسیاری از آن‌ها در فضایی مستقیم به طرح چالش‌ها و فرصت‌های همکاری پرداختند.