به گزارش خبرگزاری مهر، نوع خسارت‌ها از هزینه‌های مستقیم مالی به کسب‌وکارها تا از دست رفتن اعتبار اجتماعی‌شان نزد کاربرها تعریف می‌شود. اما پیشرفت فناوری مانند هر پدیده‌ی دیگری اجازه نمی‌دهد که خسارت‌ها به رویه‌ای تکرارشونده تبدیل شوند و زیرساخت‌های ابری با پیشتیبان‌گیری چند لایه، ذخیره‌سازی چندشهری به تداوم کسب‌وکارها کمک می‌کنند. آروان کلاد هم با محصولات و راهکارهای متنوع پیش از روزهای حادثه‌های غیرمنتظره، در زمان حادثه و پس از آن کمک می‌کند که خدمت‌دهی کسب‌وکارها تداوم داشته باشد. براساس مطالعه‌ای از سوی موسسه‌ی IDC [1]سازمان‌هایی که استراتژی‌های چندشهری را پیاده‌سازی می‌کنند، نسبت به سازمان‌هایی که تک منطقه‌ای هستند تا ۵۴.۰۷ درصد قطعی‌های برنامه‌ریزی نشده‌ی کم‌تری را تجربه می‌کنند. هم‌چنین چندشهری بودن زیرساخت‌های ابری، تاثیر مالی خرابی را ۹۵.۰۶ درصد کاهش می‌دهد.

محصول سرور ابری آروان یکی از محصولات کلیدی در پشتیبان‌گیری و کمک به حفظ داده‌های کاربرها و کسب‌وکارها است. این محصول کمک می‌کند که با ذخیره‌سازی داده‌ها، نسخه‌های پشتیبان در موقعیت جغرافیایی دیگر (Geo-Redundancy)، کسب‌وکارها در نگهداری داده‌هایشان موفق‌تر عمل کنند:

سرور ابری چیست؟ سرورهای ابری آروان‌کلاد به کسب‌وکارها کمک می‌کند تا بدون نیاز به خرید یا نگه‌داری سخت‌افزارهای گران‌قیمت، زیرساخت‌شان را با هزینه‌ای مقرون به‌صرفه توسعه دهند و به‌شکل امن و پایدار خدمات و کالاهایشان را به کاربران‌شان ارایه دهند. علاوه‌بر این، ویژگی مقیاس‌پذیری فناوری‌های ابری باعث می‌شود که بدون نیاز به خاموش کردن سرور ابری، منابع ماشین مجازی کسب‌وکارها در هر زمان درلحظه، افزایش یا کاهش یابد. این محصول با راه‌اندازی سریع، استفاده‌ی آسان و مناسب برای توسعه‌دهنده به‌کسب‌وکارها کمک می‌کند تا امن، سریع و دردسترس باشند:

سرور ابری آروان و تداوم کسب‌وکارها

سرور ابری آروان با پشتیبان‌گیری منظم از داده‌ها، ماشین‌های مجازی، دیتابیس‌ها و فایل‌ها و هم‌چنین با نگهداری نسخه‌های پشتیبان در موقعیت جغرافیایی دیگر (Geo-Redundancy) به کسب‌وکارها در نگهداری داده‌هایشان کمک می‌کند.

هم‌چنین با راه‌اندازی محیط جایگزین و وارد مدار کردن سرویس در زمان بروز حادثه به مراقبت از داده‌ها کمک می‌کند. این راهکار در دیتاسنترها و سرورها به‌شکل Active Health Check (سیستم توزیع خودکار ترافیک و سنجش سلامت) کارکرد دارد. به‌علاوه در راهکار Snapshot & Versioning هم با کاهش زمان RTO و RPO به تداوم کسب‌وکارها کمک می‌کند:

اهمیت این مساله تا آن‌جاست که مدیر محصول تیم سرور ابری آروان‌کلاد در پاسخ به این پرسش که سرور ابری آروان چه قابلیت جدیدی برای تداوم کسب‌وکارها در مواقع حادثه‌های غیرمنتظره دارد، می‌گوید: «این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا نسخه پشتیبان (بکاپ) سرویس‌های سرور ابری خود را به فضای ذخیره‌سازی ابری ( Object Storage) منتقل کنند؛ فضایی امن و انعطاف‌پذیر که در موقعیت جغرافیایی دیتاسنترهای مختلف شرکت میزبانی می‌شود. این ویژگی کمک می‌کند تا کاربران بتوانند داده‌های خود را به‌شکل توزیع‌شده نگهداری کنند و از وقوع Single Point Of Failure جلوگیری کنند».

این راهکار چه مزایایی دارد؟

امنیت بالا: با انتقال خودکار بکاپ‌ها به دیتاسنترهای جایگزین، حتی در حالت بروز مشکل در یکی از مراکز داده، اطلاعات شما همچنان سالم و قابل‌دسترسی خواهد بود.

بازیابی سریع سرویس‌ها: کاربر می‌تواند در هر زمان، بکاپ ذخیره‌شده را در دیتاسنتر دیگری بازیابی کند و یک سرویس جدید با همان مشخصات قبل، در مدت کوتاهی راه‌اندازی کند.

سادگی استفاده: این فرآیند نیاز به دانش فنی پیچیده یا زیرساخت‌های اضافی ندارد؛ همه‌چیز با چند کلیک ساده انجام می‌شود.

قابل استفاده در سناریوهای مختلف: از مهاجرت سرویس‌ها و ارتقاء زیرساخت گرفته تا پشتیبان‌گیری اضطراری یا اجرای آزمایشی فرآیندهای بازیابی (DR Drill)، این ابزار می‌تواند نقش مهمی در پایداری خدمات شما ایفا کند.

آمارهای جهانی نشان می‌دهد کسب‌وکارهایی که از محصولات ابری در مواقع حادثه‌های غیرمنتظره استفاده می‌کنند عملکرد بهتری در حفظ داده‌های کاربرهایشان دارند. به همین دلیل روند جهانی مهاجرت به زیرساخت ابری افزایشی است و داده‌های گزارش Data Protection Trend 2024 نشان می‌دهد که استفاده از راه‌کارها و محصولات ابری به هدف مقابله با حوادث و از دست رفتن داده‌ها تا سال ۲۰۲۶ دوبرابر خواهد شد. آروان کلاد این مسیر را برای کسب‌وکارها آسان‌تر کرده است و آن‌ها برای استفاده از این سرویس در بخش سرور ابری، از ابرک خود یک نسخه پشتیبان بگیرند و سپس با انتخاب گزینه "انتقال به فضای ذخیره‌سازی ابری"، بکاپ خود را به دیتاسنتر ایده‌آل‌شان منتقل کنند.