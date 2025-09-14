حفاظ امنیتی سرویس CDN و Cloud Security در روزهای حادثه‌

به گزارش خبرگزاری مهر، وقتی از حادثه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین علت‌های اختلال در پایداری کسب‌وکارها صحبت می‌شود، می‌توان به رخدادهایی مانند بلایای طبیعی، قطع برق، حمله‌های سایبری، جنگ، خطای انسانی و… اشاره کرد. اتفاق‌هایی که می‌تواند برای کسب‌وکار (بزرگ یا کوچک) رخ دهد و حیات‌شان را به خطر بیاندازد. اما آیا باید به این آسیب‌ها عادت کرد؟ و احساس بی‌اعتمادی کاربرها پس از این بحران‌ها را بدیهی دانست؟ پاسخ فناوری‌های ابری به این پرسش، منفی است. اما چگونه؟ آروان‌کلاد به‌عنوان یک شرکت ارایه‌دهنده‌ی زیرساخت ابری با امکاناتی مانند نگهداری، پشتیبان‌گیری اطلاعات، بازیابی داده‌ها، کمک به مقابله با حمله‌ها و… روش‌هایی برای تداوم کسب وکارها در زمان بروز حادثه، ارایه می‌دهد. این مساله تا آن‌جا از نظر بین‌المللی اهمیت پیدا کرده است که آمارها از مهاجرت ۷۰ درصدی کسب‌وکارها و صنایع مختلف دنیا تا سال ۲۰۳۰ به ابر حکایت می‌کنند. درواقع این روند به یکی از کارکردهای زیرساخت ابری، با افزایش تاب‌آوری در حادثه‌ها و تداوم کسب‌وکارها در بحران‌ها تاکید دارد.

به این ترتیب باید گفت که استفاده از زیرساخت ابری به یک راهبرد استراتژیک بزرگ‌تر برای تداوم کسب‌وکارها، اعتمادسازی مشتری‌ها، پایداری و دردسترس‌بودن بیش‌تر شبیه است تا این‌که فقط با سودآور بودن و کاهش هزینه‌های عملیاتی تعریف شود. گزارش‌های بسیاری درباره‌ی تاثیر زیرساخت ابری بر تداوم کسب‌وکارها در حادثه‌ها و پس از آن وجود دارد و محصولات متنوع زیرساخت ابری در این میان کمک‌کننده‌اند.

آروان‌کلاد هم به‌عنوان یک ارایه‌دهنده‌ی زیرساخت ابری، در سه سطح پیش از حادثه، در زمان حادثه و پس از آن، راهکارهای ابری را با هدف تداوم کسب‌وکارها در روزهای حادثه ارایه می‌دهد. امکاناتی متنوعی محصولاتی مانند CDN، آبجکت استوریج، سرور ابری، محصول ویدیو و دیتابیس مدیریت‌شده‌ی ابری و … که همگی این‌ها امنیت بالا، بازیابی سریع سرویس‌ها، سادگی استفاده و قابلیت استفاده در سناریوهای مختلف را دارند:

یکی از این محصولات، سرویس CDN و Cloud Security آروان‌کلاد است که شبیه یک حفاظ امنیتی روی تمام سرویس‌ها و محصولات قرار می‌گیرد. این سرویس یکی از مهم‌ترین کارکردهای ( DRS (Disaster Recovery) ابری برای روزهای حادثه به‌شمار می‌آید. در حال حاضر علاوه‌بر شبکه‌ی توزیع محتوا (CDN) آروان که شامل چندده پاپ‌سایت در نقاط مختلف دنیا می‌‎شود، محصول IaaS آروان نیز برای تامین زیر ساخت پردازشی سرویس‌های کسب‌وکار، پنج دیتاسنتر در سه ریجن مختلف در اختیار دارد.

امکانات سرویس CDN آروان برای تداوم کسب‌وکار در وضعیت حادثه

امکانات متنوع CDN و DNS آروان راهکارهای متنوعی را در اختیار شما می‌گذارند که تداوم کسب‌وکارها در روزهای بحران را افزایش می‌دهند؛ سرویس توزیع بار (Load Balancer)، توزیع بار جغرافیایی (Geo Load Balancer) و مانیتورینگ وضعیت (Active Health Check) آروان این امکان را فراهم می‌کنند تا در وضعیت حادثه، ترافیک کاربران داخلی و خارجی به‌شکل هوشمند بین سرورها توزیع شود.

به‌علاوه، در حالت بروز اختلال در دیتاسنترهای داخل یا خارج ایران، امکان Active Health Check به‌شکل خودکار سرورهای مشکل‌دار را از مدار خارج می‌کند و ترافیک را به سرورهای سالم هدایت می‌کند. هم‌چنین امکان Passive Health Check آروان این امکان را فراهم می‌کند که در وضعیت بروز خطا و با توجه به وضعیت دلخواه، ترافیک به سرورهای متفاوتی ارسال شود.

زیرساخت توزیع‌شده DNS آروان

آروان با ارایه‌ی زیرساخت DNS ابری و توزیع‌شده، امکان پاسخ‌دهی به درخواست‌های DNS کاربران از نقاط مختلف جهان را فراهم می‌کند. در حالت بروز اختلال یا حادثه در یک نقطه، این سرویس می‌تواند از دیگر نقاط به درخواست‌های کاربران پاسخ دهد. هم‌چنین، کاربرها و کسب‌وکارها می‌توانند از رکوردهای DNS موجود روی آروان پشتیبان‌گیری کنند تا در زمان‌های ضروری از آن‌ها استفاده کنند.

ویژگی‌های توزیع‌شدگی سرویس CDN آروان

سرویس CDN آروان بر بستر شبکه‌ی Global Anycast فعالیت می‌کند که در حالت بروز حادثه در هر نقطه، می‌تواند ترافیک را از پاپ‌سایت‌های متعدد آروان در سراسر جهان هدایت کند. این ویژگی سبب افزایش پایداری سرویس و کاهش اختلال‌ها در زمان بروز بحران می‌شود.

قابلیت رایگان دسترسی همیشگی

با استفاده از قابلیت دسترسی همیشگی می‌توانید حتا در زمانی‌که سرور اصلی شما دچار مشکل شده است، محتوای ذخیره‌شده ( Cache) را از پاپ‌سایت‌های CDN به کاربران خود برگردانید. هم‌چنین در این سناریو کراولر موتورهای جست‌وجو و هوش مصنوعی هم می‌توانند محتوای کش‌شده (Static) وب‌سایت شما را دریافت کنند. این قابلیت نقش مهمی در پایداری کسب‌وکارها در زمان بحران دارد.

هم‌چنین به‌زودی قابلیت Secondary DNS به سرویس DNS آروان اضافه می‌شود تا حتا مشتریانی که از سرویس آروان استفاده نمی‌کنند، بتوانند از این سرویس به‌عنوان DNS پشتیبان (Backup) استفاده کنند.

چرا مهم است که یک برنامه برای Disaster Recovery برای روزهای حادثه داشته باشیم؟

علاوه‌بر نکات بالا، آروان کلاد برنامه‌ی شخصی‌ساز شده‌ی کسب‌وکارها را در قالب برنامه‌ی تداوم یک کسب‌وکار در زمان حادثه (Disaster Recovery) ارایه می‌کند. یعنی مهم نیست یک کسب‌وکار کوچک باشید یا چند میلیون کاربر روزانه داشته باشید، آروان‌کلاد متناسب با نوع کسب‌وکارتان یک برنامه‌ی اختصاصی Disaster Recovery در اختیار شما قرار می‌دهد. این راهکارها در انواع محصولات ابری کارایی دارند؛ یعنی کاربرها چه مشتری سرور ابری، دیتابیس مدیریت‌شده‌ی ابری باشند و چه از سرویس ذخیره‌سازی ابری، پلتفرم VOD یا کانتینر ابری و… فرقی نمی‌کند؛ امکانات چندشهری، بازیابی گام‌به‌گام اطلاعات، مقابله با حمله‌ها، جزیی از خدمات ثابت آروان‌کلاد برای تداوم کسب‌وکارها در حادثه‌ها است. درنهایت همه‌ی این موارد در کنار هم با تداوم سرویس یا محصول در زمان حادثه به حفظ اعتماد کاربرها/مشتری‌های کسب‌وکارها و کاهش میزان خسارت پس از حادثه‌ها کمک می‌کند.