به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها، با تولید حجم انبوه داده‌ها و لزوم دسترسی سریع و آسان به آن‌ها باعث شده که استفاده از فضای ابری بسیار متداول شود و افراد و کسب‌وکارهای مختلفی به روش‌های متنوعی از آن استفاده کنند.

با همین رویکرد، فضای ابری و راه‌حل‌های ارایه شده برای نگهداری، پشتیبان‌گیری و بازیابی از داده‌ها در زمان حادثه برای تداوم کسب وکارها بسیار مهم و حیاتی هستند و باید به گونه‌ای تدارک دیده شوند که شامل کم‌ترین خسارت و بیش‌ترین اطمینان محافظت از داده برای کسب‌وکارها باشد. این راه‌حل‌ها باید شامل مراحل پیش از حادثه، حین حادثه و پس از حادثه باشد تا به‌شکلی همه جانبه پایداری، در دسترس بودن ارتباطات، تداوم کسب‌وکارها و اعتمادسازی برای مشتریان را به همراه داشته باشد.

استفاده از امکاناتی مانند مالتی زون، Multi-Region Cluster، همانندسازی (Replication) بین ریجن‌ها، آبجکت لاک Object Lock و سیستم آنتی‌ویروس چندمنظوره به کاربران و صاحبان کسب‌وکارها کمک می‌کند تا از امنیت داده‌های خود محافظت و با تضمین بیش‌تری آن‌ها را نگه‌داری کنند. با استفاده از این سازوکارها می‌توان ثبات بیش‌تری در پیش از حادثه، حین حادثه و پس از حادثه تجربه کرد؛ به‌طور کلی استفاده از زیرساخت ابری پیش و پس از بحران‌ها یک راهبرد ایمن و مناسب برای تداوم کسب‌وکارها، اعتمادسازی مشتری، پایداری و در دسترس بودن ارتباطات است.

در ادامه برای هر یک از این راهکارها با جزییات بیش‌تری می‌پردازیم.

پشتیبانی از چند منطقه جغرافیایی (Multi-Region Cluster)

یکی از مهم‌ترین مزایای فضای ابری، امکان میزبانی هم‌زمان داده‌ها و سرویس‌ها در مناطق مختلف جغرافیایی است. این ویژگی به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا پس از بروز حادثه در یک منطقه (مانند قطع برق در دیتاسنتر تهران)، خدمات از یک منطقه‌ی دیگر (مانند تبریز) ادامه یابد.

مزیت‌ها:

افزایش پایداری

کاهش نقطه‌ی شکست

تداوم دسترسی برای کاربران نهایی

استفاده از چند Availability Zone (مالتی زون)

درون هر منطقه جغرافیایی، زیرساخت ابری از چند «زون» یا ناحیه‌ی دردسترس (Availability Zone) تشکیل شده‌اند که از نظر زیرساختی از هم مستقل‌اند. یک سرویس ابری می‌تواند به‌شکل خودکار بین این زون‌ها توزیع شود.

مزیت‌ها:

تاب‌آوری در برابر خطاهای سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری

حفظ دسترسی بی وقفه بعد از خرابی یکی از زون‌ها

همانندسازی بین ریجن‌ها (Cross-Region Replication)

برای داده‌هایی که از اهمیت بالایی برخوردارند، امکان تکثیر خودکار آبجکت‌ها ( Object Replication) بین ریجن‌های مختلف وجود دارد. برای نمونه اگر یک فایل در ریجن A آپلود شود، به‌شکل خودکار به ریجن B هم منتقل می‌شود.

مزیت‌ها:

محافظت در برابر حوادث فیزیکی شدید

کاهش زمان بازیابی در سناریوهای disaster recovery

بهبود تجربه‌ی کاربر از لحاظ latency در نقاط مختلف

Object Lock

در بسیاری از صنایع مانند مالی و سلامت، حفاظت از داده‌ها در برابر تغییر یا حذف تصادفی/مخرب بسیار حیاتی است. قابلیت Object Lock امکان قفل کردن داده‌ها برای مدت زمان مشخص را فراهم می‌کند.

مزیت‌ها:

جلوگیری از حذف ناخواسته‌ی داده‌ها

انطباق با الزامات قانونی و نظارتی (compliance)

حفاظت در برابر باج‌افزار و نفوذگرها

Auto Scaling و Load Balancer

در موقعیت بحران، ممکن است بار کاری افزایش یا کاهش یابد. قابلیت Auto Scaling منابع را با توجه به نیاز افزایش یا کاهش می‌دهد، درحالی‌که Load Balancer به توزیع هوشمندانه‌ی ترافیک کمک می‌کند.

مزیت‌ها:

مدیریت بهینه منابع

حفظ عملکرد مناسب سرویس حتا در زمان اوج فشار یا حملات DDoS

سیستم آنتی‌ویروس چند موتوره (Antivirus MultiAV)

فضای ابری قابلیت اسکن خودکار فایل‌ها را در هنگام بارگذاری با چند موتور آنتی‌ویروس مختلف فراهم می‌کند. این سیستم‌ها به‌طور خودکار فایل‌ها را از نظر وجود بدافزار، ویروس یا محتوای مخرب بررسی می‌کنند.

مزیت‌ها:

جلوگیری از انتشار بدافزار در سطح زیرساخت

حفظ امنیت داده‌های کاربران و برنامه‌ها

کاهش بار کاری تیم امنیت سازمان

با توجه به مزایای بسیار کارآمد و گسترده‌ی راه‌حل‌های فضای ابری آروان‌کلاد برای حادثه، می‌توانید با خیال آسوده فایل‌ها و داده‌های خود را در فضای ابری ذخیره کنید و نگران از دست رفتن آن‌ها نباشید. نگه‌داری، پشتیبان‌گیری اطلاعات، کمک به مقابله با حمله‌ها و بازیابی داده‌ها همگی از مواردی هستند که با فضای ابری آروان‌کلاد تضمین می‌شوند و کسب‌وکارها بدون اختلال به فعالیت خود ادامه خواهد داد.