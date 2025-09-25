کتاب «آرزوی یک ته تغاری» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه بخش امام حسن پنجشنبه شب در این مراسم ضمن گرامیداشت هشت سال دفاع مقدس، یاد وخاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و سید شهدا مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای حریم امنیت، شهدای انتظامی و شهید رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همه شهیدانی که جان خود را در جهت دفاع از این آب وخاک فدا کردند گرامی داشت و گفت: کشوری که در آن جوان‌های ۱۸ ساله زیادی با گذشت و فداکاری در صحنه‌های مختلف نبرد بر علیه دشمن مقاومت و ایثار کردند هرگز ازبین نخواهد رفت و هر روز پایه و اساس آن مستحکم خواهد شد و دشمن هرگز نخواهد توانست حتی ذره‌ای خیال باطل داشته باشد.

حجت الاسلام محمد پردل در ادامه به نقش هنر وتاثیرگذاری آن در ترویج فرهنگ دفاع مقدس پرداخت و افزود: در دوران جنگ تا کنون هنرمندان همواره در میادین مختلف با تولید وخلق آثاری هنری خود در قالب عکس، فیلم، شعر و موسیقی توانستند ارزش‌های دفاع مقدس را بخوبی ثبت کنند و این ابزار هنر می‌تواند پیوند دهنده و انتقال دهنده به نسل جوان امروزی هم باشد که باید هنرمندان با جدیت به آن بپردازند.

استقبال و حمایت هنرمندان و اهالی قلم در ادبیات دفاع مقدس

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های های دفاع مقدس استان بوشهر در این آیین ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت: نویسندگان در هر منطقه می‌توانند با قلم خود خاطرات یادگاران هشت سال دفاع مقدس را به نسل‌های امروز و آینده انتقال بدهند.

سرهنگ علیرضا غریبی در ادامه با اشاره به استقبال و حمایت حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در استان بوشهر از همه سفیران، هنرمندان و اهالی قلم که در ادبیات دفاع مقدس گام بر می‌دارند، افزود: باعث عزت و افتخار است که بتوانیم در هر نقطه از استان بوشهر خاطرات بزرگمردان هشت سال دفاع مقدس را جمع آوری و با کمک هنرمندان در زمینه‌ها و شاخه‌های مختلف هنری برای آحاد مردم، بویژه جوانان بازگو کنیم.

بازخوانی خاطرات بشهدا و رزمندگان بسیار عبرت انگیز و دلنشین است

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان دیلم ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهید جعفر امام حسنی اثر خلق شده را برگ زرینی در ارزش‌های دفاع مقدس در شهرستان ویخش عنوان کرد و گفت: یکی از بهترین، ظریف‌ترین و پرظرفیت‌ترین ابزارهایی که می‌تواند به حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کمک کند؛ هنر است و در کنار این مهم، ادبیات یک جایگاه ویژه و مهمی دارد.

زهره محنایی در ادامه ضمن قدردانی و حمایت‌های حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر و همت و پیگیری‌های مستمر نویسنده کتاب، ضرغام خرمی که تلاش‌های ستودنی در انتشار این اثر هنری زیبا در وصف خاطرات شیرین رزمنده مرتضی امام حسنی و برادر شهیدش که یکی از افتخارات بزرگ در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت داشتند؛ افزود: خاطرات رزمندگان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس دنیابی از درس آزادگی است که بازخوانی هرکدام از این خاطرات بسیار عبرت انگیز و دلنشین است.

نویسنده این کتاب گفت: دفاع مقدس بخشی مهمی از انقلاب اسلامی که با مدون و به نسل آینده منتقل بشود.

ضرغام خرمی افزود: اهمیت خاطرات دفاع مقدس بخاطر این است که نسل بعد از جنگ با مخاطرات دوران جنگ آشنا بشوند و بدانند که امنیت و آرامش کشور همین جور بدست نیامده، خیلی‌ها از جان، مال، سلامتی و اعتبارشون گذشتند تا کشور تا خاک وطن حفظ شده است.

وی افزود: از زمان مصاحبه تا نگارش و چاپ کتاب یکسال طول کشید.

در ادامه با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولین امام حسن، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و هنرمندان و عموم مردم شریف امام حسن از کتاب «آرزوی یه ته تغاری» به نویسندگی ضرغام خرمی در مسجد جامع ولیعصر امام حسن رونمایی شد.