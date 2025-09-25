ایرج بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی گشت‌های دهگردشی و پایش‌های روزانه که با حضور کارشناسان دهستان حومه و امور اراضی شهرستان انجام شد، چندین مورد تخلف در اراضی کشاورزی بخش مرکزی شناسایی شد.

وی افزود: این تخلفات شامل تسطیح، خاکبرداری و حتی استقرار چادر در زمین‌های کشاورزی بود که بلافاصله پس از مشاهده، اخطار توقف عملیات و اعاده وضع به حالت اولیه در قالب ابلاغ تسلیمی و الصاقی به متخلفان ارائه شد.

بهرامی با تأکید بر ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، ادامه داد: گشت‌های نظارتی در سطح شهرستان به‌طور مستمر و حتی در روزهای تعطیل فعال هستند و هرگونه اقدام غیرمجاز در تغییر کاربری زمین‌ها بدون هیچ‌گونه اغماضی با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی سرپل‌ذهاب خاطرنشان کرد: کشاورزان و مالکان پیش از هر اقدامی برای تغییر کاربری باید از مراجع ذی‌صلاح مجوز دریافت کنند تا با مشکلات حقوقی و قضائی روبه‌رو نشوند.