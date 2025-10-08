به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بهرامی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب، بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با کدیور، مسئول املاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و اعتباری ساختمان اداری شهرستان را بررسی و مورد بحث قرار داد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این نشست، تعیین تکلیف و تسریع در روند تکمیل ساختمان اداری قدیمی شهرستان است، گفت: متأسفانه پس از وقوع زلزله ویرانگر هشت سال پیش، روند بازسازی و تکمیل ساختمان اداری اصلی با چالش‌های متعددی مواجه شده و به کندی پیش رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: با گذشت هشت سال از این حادثه، همکاران این مدیریت همچنان مجبورند در سازه موقت فعالیت کرده و خدمات خود را به کشاورزان و بهره‌برداران منطقه ارائه دهند که این وضعیت از نظر شان و جایگاه کارکنان قابل قبول نیست.

بهرامی با اشاره به اهمیت نقش جهاد کشاورزی در شهرستان و لزوم حفظ جایگاه کارکنان، خواستار اتخاذ تصمیمات فوری و عملی برای تعیین تکلیف نهایی ساختمان اداری و تکمیل هرچه سریع‌تر آن شد. وی افزود: وضعیت موجود نیازمند رسیدگی فوری از سوی مسئولین استانی است تا خدمات‌رسانی به کشاورزان و مراجعین در محیطی مناسب و استاندارد انجام شود.

در پایان این نشست، مسئول املاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، ضمن ابراز همدلی با مدیریت شهرستان، متعهد به پیگیری جدی این موضوع شد و اعلام کرد که تا زمان تکمیل ساختمان اداری، ساختمان سنگی قدیمی به صورت موقت و با نظارت کارشناسان ذیصلاح بازسازی خواهد شد تا مدیریت جهاد کشاورزی بتواند فعالیت‌های خود را به‌طور اصولی و فنی ادامه دهد.