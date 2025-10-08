  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۷

جهاد کشاورزی سرپل ذهاب هنوز در ساختمان موقت فعالیت می‌کند

جهاد کشاورزی سرپل ذهاب هنوز در ساختمان موقت فعالیت می‌کند

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب با انتقاد از کندی بازسازی ساختمان اداری پس از هشت سال، خواستار تسریع در تکمیل و بهره‌برداری از ساختمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بهرامی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب، بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی با کدیور، مسئول املاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و اعتباری ساختمان اداری شهرستان را بررسی و مورد بحث قرار داد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این نشست، تعیین تکلیف و تسریع در روند تکمیل ساختمان اداری قدیمی شهرستان است، گفت: متأسفانه پس از وقوع زلزله ویرانگر هشت سال پیش، روند بازسازی و تکمیل ساختمان اداری اصلی با چالش‌های متعددی مواجه شده و به کندی پیش رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: با گذشت هشت سال از این حادثه، همکاران این مدیریت همچنان مجبورند در سازه موقت فعالیت کرده و خدمات خود را به کشاورزان و بهره‌برداران منطقه ارائه دهند که این وضعیت از نظر شان و جایگاه کارکنان قابل قبول نیست.

بهرامی با اشاره به اهمیت نقش جهاد کشاورزی در شهرستان و لزوم حفظ جایگاه کارکنان، خواستار اتخاذ تصمیمات فوری و عملی برای تعیین تکلیف نهایی ساختمان اداری و تکمیل هرچه سریع‌تر آن شد. وی افزود: وضعیت موجود نیازمند رسیدگی فوری از سوی مسئولین استانی است تا خدمات‌رسانی به کشاورزان و مراجعین در محیطی مناسب و استاندارد انجام شود.

در پایان این نشست، مسئول املاک سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، ضمن ابراز همدلی با مدیریت شهرستان، متعهد به پیگیری جدی این موضوع شد و اعلام کرد که تا زمان تکمیل ساختمان اداری، ساختمان سنگی قدیمی به صورت موقت و با نظارت کارشناسان ذیصلاح بازسازی خواهد شد تا مدیریت جهاد کشاورزی بتواند فعالیت‌های خود را به‌طور اصولی و فنی ادامه دهد.

کد خبر 6616186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها