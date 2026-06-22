شناسایی ۲۴۹ فقره تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی آمل و محمودآباد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام لطفالهنیا، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد ظهر دوشنبه در شورای کشاورزی اظهار کرد: در نتیجه پایش مستمر اراضی و فعالیت گشتهای امور اراضی، ۱۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح بیش از پنج هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی دارد، افزود: پروندههای مربوط به تخلفات شناساییشده برای طی مراحل قانونی و صدور احکام قضایی در دست پیگیری قرار دارد.
در همین حال، هادیزاده معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی آمل نیز از شناسایی ۹۹ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در قالب ۲۱۰ قطعه زمین خبر داد و گفت: این تخلفات در مجموع حدود ۳۳ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی شهرستان را شامل میشود.
وی تغییر کاربری غیرمجاز را یکی از مهمترین تهدیدها برای بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: حفظ زمینهای زراعی و باغی از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی است و با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، برخورد با متخلفان بدون اغماض ادامه خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی آمل همچنین از مالکان اراضی خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی یا تغییر در کاربری زمینهای کشاورزی، ضوابط قانونی را از مراجع ذیصلاح استعلام کنند تا با مشکلات حقوقی و قضایی مواجه نشوند.
مسئولان جهاد کشاورزی دو شهرستان با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در صیانت از اراضی کشاورزی، از شهروندان خواستند هرگونه تخلف در این حوزه را از طریق سامانه ۱۳۱ یا مراجعه به ادارات جهاد کشاورزی گزارش کنند.
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