آیت الله کاظمی: جهاد تبیین رسالت امروز ما است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی کاظمی ظهر سه شنبه در ویژه برنامه هفته دفاع مقدس و اختتامیه دوره تکمیلی به نام شهدای اقتدار در کانون بسیج جوانان رشت با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی اظهار کرد: بسیج یک «مکتب» «اندیشه» و «تفکّر» است؛ و در یک کلام شبکه‌سازی فکری و فرهنگی است.

وی با اشاره به اثر اخلاص بسیج در دهه‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران گفت: بسیج شرط ظهور است به این معنا که بسیج با نگاه توحیدی و الهی در مسیر تمدن سازی حکومت الهی بسترسازی ظهور را در پیش گرفته است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دفاع مقدس ۱۲ روزه، معیاری برای رد کلان گفتمان «وادادگی» در مقابل جهان استکبار بود که با مقاومت مثال زدنی ملت بصیر ایران اسلامی با کلان گفتمان «مقاومت» مواجه شد، گفت: کلان گفتمان مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار جهانی با رهبری امامین انقلاب و ایستادگی، همدلی مردم و دست برتر نیروهای مسلح ذیل پرچم توحید در دنیا طنین انداز شد.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی از آغازین روزهای انقلاب تا امروز به دنبال سقوط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بودند که با هوشیاری و بصیرت ملت ایران اسلامی همواره با شکست مواجه شده و خواهند شد، افزود: دشمن در دشمنی با ایران اسلامی وحدت کلمه دارد و به دنبال بهره مندی از جریان نفاق به دنبال اثبات گفتمان «وادادگی و سازش» در برابر استکبار جهانی بودند که بنا به فرمایش رهبر انقلاب همواره دچار خطای محاسباتی شده و خواهندشد.

آیت الله کاظمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی نظام توحیدی برمبنای «ولایت» در راهبردی‌ترین جغرافیای جهان ایجاد کرد، گفت: به برکت انقلاب اسلامی اسلام، تشیع و مردم بستری برای ارتقا و اعتلای پیدا کردند و این قدرت و قوت نشان از فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه ملت ایران اسلامی از مردم صدر اسلام برترند می‌باشد.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه دشمن از ایجاد تمدن نوین اسلامی در ایران هراس داشته در نتیجه در تلاش برای ایجاد مانع برای این مهم خواهد بود، گفت: نظریه «مقاومت و ایستادگی» در مقابل نظریه سازش و تسلیم در دنیا به اثبات رسید و نقشه‌های شوم دشمن را همواره نقش برآب کرده است.

وی با بیان اینکه جریان نفوذ بعد از جنگ ۱۲ روزه در تلاش بود تا جنایات رژیم منحوس صهیونی را جدا از سیاست‌های آمریکا القا کنند، تصریح کرد: جریان انحرافی نیز بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه به حقانیت گفتمان «مقاومت» اذعان داشته و گفتمان «وادادگی» با قدرت مثال زدنی جمهوری اسلامی ایران رد شد.

آیت الله کاظمی با تاکید بر اینکه ولایت فقیه ستون اصلی انقلاب اسلامی و رمز اقتدار ملی است، بیان کرد: ولایت فقیه ستون خیمه نظام اسلامی در مقابل تهاجم همه‌جانبه نظام سلطه است.

وی با اشاره به اینکه دشمن برای پیشبرد اهداف شوم خود از بستر رسانه و فضای مجازی بهره‌مند می‌شود، افزود: در عصر جهاد تبیین با قلم و تولیدات رسانه‌ای باید در میدان حاضر بود و توطئه‌های دشمن را خنثی کرد.

دفاع مقدس پایه گذار غرور ملی تمام نشدنی

سرهنگ پاسدار حسن امینی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر ایران اسلامی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با مقاومت و ایستادگی در مقابله با استکبار جهانی نقش آفرین بوده و با صدای بلند حقیقت قدرت ایران اسلامی را در جهان هویدا می‌کند.

وی با بیان اینکه قدرت امروز جمهوری اسلامی به برکت ایستادگی دفاع مقدس و رهبری داهیانه امامین انقلاب بوده است، افزود: دفاع مقدس گنجینه تمام ناشدنی و نشان از اراده پولادین و عزم راسخ رزمندگان اسلام در تاریخ معاصر ایران اسلامی است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مرکزی رشت با بیان اینکه اقتدار، سربلندی، پایداری، سرافرازی و پیشرفت امروز کشور مدیون ایستادگی توأم با ایمان الهی فرزندان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس بود، گفت: دفاع مقدس پایه گذار غرور ملی تمام نشدنی برای ملت ایران و استخوان در گلوی دشمنان و بدخواهان ملت بصیر و هوشمند ایران اسلامی است.