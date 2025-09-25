سرپرست معاونت اقتصادی استانداری مرکزی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر آقاعلیخانی از مدیران شناخته شده در سطح ملی است که سوابقی همچون دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، ریاست مرکز ملی فرش ایران، معاونت اقتصادی فرودگاه و ریاست منطقه ویژه اقتصادی پیام و ریاست سازمان صنایع و معادن استان قزوین را در کارنامه دارد.

در بخشی از حکم صادر شده از سوی مهدی زندیه‌وکیلی، برای این انتصاب آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تحقق آرمان‌های امام راحل (ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه‌های دولت وفاق ملی با استفاده از تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی موفق و مؤید باشید.

استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های استان به خصوص بهره‌گیری از نظرات نخبگان و کارشناسان، فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، رسیدگی به امور مرتبط با تنظیم بازار، حفظ و صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم، جدیت در پیگیری امور محوله و رویکرد توسعه‌ای اینجانب مورد تأکید می‌باشد.

پیش از این حسن میرزاخانی، عهده‌دار مسئولیت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی بود.