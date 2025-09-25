سرپرست فرمانداری شهرستان شازند منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله نصیری از مدیران بومی و با تجربه است که در حال حاضر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان اراک را عهده‌دار است و سوابقی همچون معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان اراک، معاون فرمانداری شهرستان شازند، بخشداری سربند و سرپرست بخشداری ساروق را در کارنامه دارد.

در بخشی از حکم انتصاب صادره شده از سوی مهدی زندیه‌وکیلی، آمده است: امید است با استعانت از خداوند متعال در ظل توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و اهتمام به اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تحقق آرمان‌های امام راحل (ره) و نظام مقدس جمهوری اسلامی و پیشبرد برنامه‌های دولت وفاق ملی با استفاده از تمام ظرفیت‌های مادی و معنوی موفق و مؤید باشید.

رعایت اصول و معیارهای مدیریت جهادی متناسب با گام دوم انقلاب، استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های شهرستان به خصوص جوانان مؤمن و متخصص، فراهم نمودن بسترهای جهش تولید و رشد اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی در چارچوب سند چشم‌انداز و برنامه هفتم پیشرفت، ارتقای نظم و امنیت، حفظ و صیانت از بیت‌المال و حقوق مردم و جدیت در پیگیری امور محوله و رویکرد توسعه‌ای اینجانب مورد تأکید می‌باشد.

پیش از این 《علی وروانی فراهانی》عهده‌دار مسئولیت سرپرستی فرمانداری شهرستان شازند بود.