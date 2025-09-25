  1. استانها
سومین جشنواره تئاتر مونولوگ «له‌یلاخ» دهگلان آغاز به‌کار کرد

دهگلان- سومین دوره جشنواره استانی تئاتر مونولوگ «له‌یلاخ» با هدف ارتقاء هنرهای نمایشی و حمایت از تولیدات خلاقانه در قالب مونولوگ در دهگلان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جشنواره استانی تئاتر مونولوگ «له‌یلاخ» دهگلان، شامگاه پنجشنبه با حضور علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، به‌صورت رسمی آغاز به‌کار کرد.

این جشنواره در روزهای ۳ و ۴ شهریورماه در شهر دهگلان برگزار می‌شود و با تمرکز بر قالب نمایشی مونولوگ، بستری برای ارائه آثار خلاقانه و کشف استعدادهای نو در حوزه تئاتر استان فراهم کرده است.

در این دوره، ۱۰ اثر نمایشی از شهرستان‌های مختلف استان به مرحله نهایی راه یافته‌اند، «تسلسل مرگ» از قروه، «سحوری» و «میوانی خیال» از سقز، «معضل» از سقز، «ریگای به ریبوار» از مریوان، «اما تو با گوش‌هایت ببین» از دهگلان و «هه‌موومان باشین»، «آیناز»، «چتری بر سر» و «هزار و یکم» از سنندج از جمله این آثار هستند.

مراسم اختتامیه این رویداد عصر روز جمعه، ۴ شهریورماه ساعت ۱۶ در پارک لاله شهر دهگلان برگزار خواهد شد.

ارزیابی آثار حاضر در جشنواره بر عهده هیئتی متشکل از فرشید گویلی، فرهاد بشارتی و سامان رستمی است که آثار را از منظر خلاقیت، اجرا و تأثیرگذاری هنری داوری خواهند کرد.

برگزاری این جشنواره، فرصتی مغتنم برای نمایش توانمندی‌های هنرمندان تئاتر استان در قالب مونولوگ و زمینه‌ای برای تبادل تجربه و ارتقا سطح کیفی تولیدات نمایشی به‌شمار می‌رود.

