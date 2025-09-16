  1. استانها
  2. کردستان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۰۸

پوستر سومین جشنواره تئاتر مونولوگ لیلاخ در دهگلان رونمایی شد

دهگلان- آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره تئاتر مونولوگ لیلاخ با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی و هنرمندان در دهگلان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره تئاتر مونولوگ «لیلاخ» صبح سه شنبه با حضور محمد رسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، محمودی معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، اعضای هیأت‌مدیره انجمن نمایش استان کردستان و جمعی از هنرمندان شهرهای سنندج، قروه و دهگلان، در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دهگلان برگزار شد.

در این مراسم که با هدف گرامی‌داشت هنرهای نمایشی و معرفی ظرفیت‌های تئاتر مونولوگ در منطقه برگزار شد، بر اهمیت حمایت از هنرمندان و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان‌های استان تأکید شد.

جشنواره تئاتر مونولوگ لیلاخ، با هدف کشف استعدادهای نو و فراهم آوردن بستری برای اجرای آثار خلاقانه در قالب تک‌گویی، امسال برای سومین دوره برگزار خواهد شد.

