پوستر سومین جشنواره تئاتر مونولوگ لیلاخ در دهگلان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر سومین جشنواره تئاتر مونولوگ «لیلاخ» صبح سه شنبه با حضور محمد رسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی، محمودی معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، اعضای هیأت‌مدیره انجمن نمایش استان کردستان و جمعی از هنرمندان شهرهای سنندج، قروه و دهگلان، در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دهگلان برگزار شد.

در این مراسم که با هدف گرامی‌داشت هنرهای نمایشی و معرفی ظرفیت‌های تئاتر مونولوگ در منطقه برگزار شد، بر اهمیت حمایت از هنرمندان و گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهرستان‌های استان تأکید شد.

جشنواره تئاتر مونولوگ لیلاخ، با هدف کشف استعدادهای نو و فراهم آوردن بستری برای اجرای آثار خلاقانه در قالب تک‌گویی، امسال برای سومین دوره برگزار خواهد شد.