به گزارش خبرنگار مهر، عرفان زندی شامگاه پنجشنبه در حاشیه نشست ارزیابی آثار این جشنواره اعلام کرد: سومین جشنواره تئاتر تک نفره استان کردستان با حضور آثار منتخب از سراسر استان شهریور ماه ۱۴۰۴ در دهگلان برگزار خواهد شد.

زندی افزود: پس از بررسی دقیق ۲۵ اثر ارسال‌شده به دبیرخانه، آثار برتر در دو بخش رقابتی صحنه‌ای و خیابانی برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

وی خاطرنشان کرد: سومین جشنواره تئاتر استانی مونولوگ لیلاخ با هدف ایجاد فضایی پویا و خلاقانه برای هنرمندان تئاتر تک‌نفره استان برگزار خواهد شد و از تمام علاقمندان برای حضور در این رویداد فرهنگی دعوت به عمل آورد.

آثار منتخب در بخش صحنه‌ای:

سحوری به کارگردانی نوید مرتضایی از سقز

ریگای بی ریبوار به کارگردانی مختار محمدی از مریوان

تسلسل مرگ به کارگردانی متین زارعی از قروه

میوانی خیال به کارگردانی زانیار سلیمی از سقز

همومان باشین به کارگردانی ثنا کهزادی از سنندج

آیناز به کارگردانی شیلان بلواسی و آفاق یعقوب‌نژاد از سنندج

هزار و یکم به کارگردانی عرفان دارابی از سنندج

و اما تو با گوش‌هایت ببین به کارگردانی ابراهیم احمدی از دهگلان

آثار منتخب در بخش خیابانی:

چتری بر سر کودکان به کارگردانی کژال راستبین از مریوان

معضل به کارگردانی کاله مرادی از سقز