فرماندار گناوه: سلامت دانش آموزان باید در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری پنجشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: توجه به سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، اساس یادگیری موثر و موفقیت تحصیلی را دربر خواهد داشت.
رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه بیان کرد: اگر به سلامت دانش آموزان توجهی نشود، فرآیند آموزش با مشکل مواجه خواهد شد و پیشرفتی در این زمینه حاصل نمیشود.
فرماندار گناوه بر درآمدزایی از منابع و ظرفیتهای موجود آموزش و پرورش گناوه تاکید کرد و گفت: درآمدزایی هدفمند یکی از محورهای مهم و استراتژیک در مدیریت نوین آموزش و پرورش است.
وی تاکید کرد: درآمدزایی هدفمند میتواند به عنوان ابزاری برای حمایت از دانشآموزان نیازمند و بهبود رفاه معلمان بهکار گرفته شود، مشروط بر اینکه با برنامهریزی دقیق و اصولی انجام شود.
نظر شما