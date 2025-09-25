  1. استانها
  2. بوشهر
۴ مهر ۱۴۰۴، ۰:۰۵

فرماندار گناوه: سلامت دانش آموزان باید در اولویت باشد

فرماندار گناوه: سلامت دانش آموزان باید در اولویت باشد

گناوه- فرماندار گناوه گفت: سلامت دانش آموزان در محیط مدرسه بسیار مهم است و باید در اولویت آموزش و پرورش قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری پنجشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: توجه به سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، اساس یادگیری موثر و موفقیت تحصیلی را دربر خواهد داشت.

رییس شورای آموزش و پرورش شهرستان گناوه بیان کرد: اگر به سلامت دانش آموزان توجهی نشود، فرآیند آموزش با مشکل مواجه خواهد شد و پیشرفتی در این زمینه حاصل نمی‌شود.

فرماندار گناوه بر درآمدزایی از منابع و ظرفیت‌های موجود آموزش و پرورش گناوه تاکید کرد و گفت: درآمدزایی هدفمند یکی از محورهای مهم و استراتژیک در مدیریت نوین آموزش و پرورش است.

وی تاکید کرد: درآمدزایی هدفمند می‌تواند به عنوان ابزاری برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و بهبود رفاه معلمان به‌کار گرفته شود، مشروط بر اینکه با برنامه‌ریزی دقیق و اصولی انجام شود.

کد خبر 6602001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها