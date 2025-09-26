پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه زیرگذر درکه صحنه

عبدالله کنجوریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه زیرگذر درکه به‌عنوان یکی از مطالبات دیرینه شهروندان صحنه، امروز در مرحله پایانی قرار دارد و تاکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در ساماندهی عبور و مرور شهری، افزود: اجرای زیرگذر نقش مؤثری در روان‌سازی ترافیک و ارتقای ایمنی خواهد داشت و با تکمیل آن بخش مهمی از مشکلات ترافیکی شهر برطرف می‌شود.

فرماندار صحنه تکمیل پروژه‌های زیرساختی را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و گفت: با بهره‌برداری از این طرح، زندگی روزمره مردم منطقه تسهیل و گام مؤثری در توسعه شهری صحنه برداشته خواهد شد.