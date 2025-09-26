رزمنده دیروز، پزشک امروز؛روایتی از ایدنک تا جبهه های جنوب

خبرگزاری مهر، گروه استانها: طیبهسادات سعادتینیک: هفته دفاع مقدس، فرصتی است برای بازخوانی یکی از درخشانترین فصلهای تاریخ معاصر ایران؛ فصلی که در آن، مردان و زنان این سرزمین با ایمان، ایثار و شجاعت، در برابر تجاوز دشمن ایستادند و با نثار جان خود، از خاک، ناموس و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع کردند.
دفاع مقدس تنها یک نبرد نظامی نبود، بلکه جلوهای از فرهنگ جهاد، مقاومت، همبستگی ملی و ولایتمداری بود که در دل آن، ارزشهایی چون فداکاری، صداقت، توکل، و عشق به وطن شکوفا شد. امروز، در شرایطی که تهدیدها و چالشهای نوین پیشروی جامعه قرار دارد، بازخوانی این فرهنگ و پاسداشت یاد و خاطره رزمندگان برای نسل جدید ضرورتی انکارناپذیر است.
نسل جوان نیاز دارد تا با الگوهای واقعی ایثار و خدمت آشنا شود، با کسانی که در سختترین شرایط، از آسایش خود گذشتند تا امنیت و عزت را برای ایران اسلامی به ارمغان بیاورند. بازگشت به روحیه جهادی و بهرهگیری از تجربیات رزمندگان دیروز، میتواند چراغ راهی برای حل مسائل امروز و ساختن آیندهای روشنتر باشد.
یکی از این الگوها «سلمان مهمدی» است، رزمندهای که دیروز در سنگر دفاع از وطن جنگید و امروز در سنگر سلامت، بیوقفه در خدمت مردم است.
او متولد مهر ۱۳۵۰ روستای ایدنک «بهشتآباد» شهرستان لنده، که در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ به جبهههای نبرد حق علیه باطل اعزام شد و امروز در کسوت پزشک جهادی، همچنان در مسیر خدمت و ایثار گام برمیدارد.
مهمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر حضور جبهه را لبیکی به ندای امام خمینی (ره) و وظیفهای شرعی و ملی میداند و میگوید: جهاد یکی از واجبات دینی است و عشق به دفاع از میهن و نظام اسلامی، ما را به سنگرهای نبرد کشاند.
خاطرهای از شبهای پراضطراب هورالعظیم
او بعد از گذراندن دوره آموزشی در سپاه ناحیه دهدشت، از طریق گردانهای سازمان یافته تیپ ۴۸ فتح استان کهگیلویه و بویراحمد عازم جبهههای جنوب، منطقه هورالعظیم میشود، جایی که اضطراب حضور غواصان دشمن، شبهای نخست را به نگهبانیهای دو نفره و پرتنش تبدیل کرده بود.
مکانی که مهمدی اینگونه از آن میگوید: در یکی از شبها، صدای مشکوک امواج و حرکت در نیزارها باعث شد سنگر را به رگبار ببندند. صبح روز بعد، تنها جسد یک لاکپشت چند کیلویی پیدا شد؛ خاطرهای که هنوز با لبخند در ذهنش مانده است.
تلخترین لحظهها
گرمایی طاقت فرسای جنوب تمامی ندارد، اما او و همرزمانش برای دفاع از خاک وطن باید چهار چشمی مواظب حرکات دشمن باشند، لحظاتی سخت که ذره ذره اش خاطرات تلخ و شیرین را در خود جای داده است که یکی از آنها شهادت یکی از فرماندهان سپاه در درگیری نزدیک با دشمن که باعث شد گروه را برای ساعاتی در محاصره و سردرگمی قرار داد.
وی آن لحظات را از سختترین تجربههای جنگیاش میداند، زمانی که در گرمای شدید و ناامنی مطلق، بیپناه و بیجهت در انتظار معجزه بودند تا سرانجام توسط نیروهای خودی نجات یابند.
روایتی از نقش پزشکان در خط مقدم ایثار و مقاومت
این رزمنده دفاع مقدس به بررسی نقش امدادگران و پزشکان در جبههها اشاره میکند و میگوید: در دوران جنگ تحمیلی، هر فردی کاری از دستش بر میآمد برای کمک به مجروحان جنگی انجام میدادند، از نوجوانان تا مسنتر ها، مهندسان و پرستاران و پزشکان.
تیم سلامت از خطوط مقدم تا مراکز درمانی شهری، شبانهروز و اورژانسی در خدمت مجروحان بودند و با تمام توان، جان خود را برای نجات جان دیگران فدا میکردند.
او بر این باور است، روحیه ایثار و فداکاری مردم در زمان جنگ هشت ساله را در بحرانهای بعدی مانند سیل، زلزله و دوران کرونا نیز شاهد بودهایم، که اگر بخواهیم به ذرهای از این ایثار و از خودگذشتگی ها اشاره کنیم میتوان گفت نزدیک به سه هزار نفر از کادر درمان در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند.
از خاکریز تا اتاق عمل، تأثیر جنگ بر انتخاب مسیر پزشکی
مهمدی تجربه حضور در جبهه و مشاهده مجروحیت و شهادت همرزمان را عامل مهمی در انتخاب رشته پزشکی میداند و میگوید: بهترین هدیهای که میتوان به انسان داد، سلامتی است و این هدیه را پزشکان با جانفشانی اهدا میکنند.
او خدمت در جبهه و بیمارستان را دارای هدفی مشترک عنوان میکند و میافزاید: نجات جان انسانها را میتوان در شرایط محیطی دید، در بیمارستان، پزشکان در آرامش و امنیت نسبی فعالیت میکنند، در حالی که در جبهه، تیم سلامت در شرایط سخت، ناامن و در معرض خطر مستقیم دشمن قرار دارد.
وی با اشاره به جنایات رژیم بعث در هشت سال دفاع مقدس و و آغاز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی بر علیه کشورمان تأکید میکند که در جنگ، حتی مراکز درمانی و امدادی نیز از حملات دشمن در امان نبودند و پزشکان در خط مقدم ایثار قرار داشتند.
استمرار روحیه ایثار در مسیر پزشکی
رزمنده دیروز و پزشک جهادی امروز معتقد است که روحیه ایثار و فداکاری دوران جنگ همچنان در زندگی حرفهایاش جاری است.
او از دوران دانشآموزی تا امروز، عضو فعال بسیج بوده و در کنار آن، بیش از بیست سال است که به عنوان داوطلب هلال احمر و عضو گروههای جهادی همچون «وفاق سبز علوی» در مأموریتهای درمانی در مناطق محروم، سیلزده و زلزلهزده حضور داشته است.
او میگوید: در این گروهها، کارها بدون مزد و منت انجام میشود، همانگونه که در جبههها برای خدا و مردم خدمت میکردیم، امروز نیز با همان نیت در مسیر درمان و امداد حرکت میکنیم.
خاطرهای از مهربانی فرماندهان در جنگ
در یکی از شبهای آمادهباش، پس از حمله سنگین دشمن که تا اذان صبح ادامه داشت، با خستگی فراوان از یکی از همرزمانش خواست تا یک ساعت جای او نگهبانی دهد. اما خواب سنگینی باعث شد تا ظهر بیدار شود و با نگرانی از حمله احتمالی دشمن، با عجله خود را به سنگر رساند.
در کمال تعجب، فرمانده محور نهتنها با مهربانی از او استقبال کرد، بلکه بابت همکاری شب گذشته از او تشکر نمود. بعدها مشخص شد که فرماندهان با درک خستگی او، خودشان نگهبانی را برعهده گرفته بود.
جوانان شهدا را الگوی خودشان قرار دهند
پزشک کهگیلویه و بویراحمدی خطاب به نسل جوان تأکید میکند که باید از وقت خود حداکثر استفاده را ببرند، سختیها را به فرصت تبدیل کنند و با تکیه بر دانش، تقوا و تعهد، نیرویی مفید برای کشور و جهان باشند.
او از جوانان میخواهد فرماندهان و دانشمندان شهید همچون صیاد شیرازی، خرازی، سلیمانی، چمران، فخریزاده، تهرانیمقدم، شهریاری، حاجیزاده و شهید باقری را الگوی زندگی خود قرار دهند و با ایمان به جمله «توانا بود هر که دانا بود» در مسیر خدمت به خلق خدا و میهن عزیز گام بردارند.
مهمدی، پس از سالها حضور در جبهههای دفاع مقدس، امروز نیز با همان روحیه ایثار و خدمت، در سنگر سلامت فعالیت میکند. او نهتنها پزشک متخصص است، بلکه یک پزشک جهادی فعال در مناطق محروم و دورافتاده کشور به شمار میرود.
او معتقد است که خدمت بیمنت در مناطق محروم، ادامه همان راهی است که در جبهههای جنگ آغاز شد؛ راهی که هدف آن تنها رضایت خداوند و خدمت به خلق است.
