طراحی پکیج تصفیه فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد نیازمند حمایت مالی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-مرضیه ولی پور: در ششمین سلسه گفت و گو های خبرنگار مهر با اعضای بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد به سراغ آذر اسدی رفتیم که هم اکنون عضو هیئت علمی دانشکده نفت و گاز گچساران دانشگاه یاسوج است.

او متولد کرمانشاه است و هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری را با معدل الف در دانشگاه رازی کرمانشاه به پایان رسانده است و امروز به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار در عرصه پژوهش شناخته می‌شود.

دانشیار دانشکده نفت و گاز گچساران می گوید: مسیر علمی خود را با عشق و پشتکار طی کرده و با پژوهشگران دانشگاه رازی کرمانشاه همکاری دارد.

وی جرقه اشتیاق به تحصیل در این رشته را مربوط به دوران دبیرستان می داند که نتیجه آن در کنکور سال ۱۳۸۸ بالاترین درصد در درس شیمی با ۸۶ درصد بوده است

اسدی از برگزیدگان دو طرح شهید احمدی روشن و دکتر کاظمی آشتیانی بنیاد نخبگان بوده است.

وی همچنین رتبه برتر پژوهش دانشکده نفت و گاز گچساران در سال ۱۴۰۲، رتبه برتر پژوهش گروه شیمی کاربردی دانشکده نفت و گاز گچساران در سال ۱۴۰۱، برگزیده شدن پایان نامه دکتری به عنوان پایان نامه برتر در انجمن آب و فاضلاب ایران سال ۱۳۹۵، پذیرفته شدن در فدراسیون سرآمدان علمی ایران به عنوان پژوهشگر پسادکتری سال ۱۳۹۵، دانشجوی نمونه دانشگاه در مقطع دکتری سال ۱۳۹۳، دانشجوی استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشجوی برتر مقطع کارشناسی ارشد در عرصه پژوهش و فنآوری دانشکده شیمی سال ۱۳۹۱ را در کارنامه خود دارد.

حمایت خانواده و تلاش علت موفقیت

اسدی توکل به خدا، حمایت های بی دریغ، خانواده پشتکار و علاقه به رشته شیمی را از عوامل موفقیت خود در طی این مسیر میداند.

وی ضمن اشاره به چالش های موجود در دستیابی به موقعیت کنونی می افزاید: عدم حمایت کافی از نسل جوان و در برخی موارد تبعیض ها و عدم رعایت شایسته سالاری منجر به دلسردی وناامیدی در میان این قشر می شود.

این استاد دانشگاه ابراز می کند: این عوامل می توانند انگیزه و اشتیاق جوانان را برای مشارکت فعال در عرصه های مختلف جامعه کاهش داده و در نهایت به توسعه و پیشرفت کشور آسیب وارد کنند.

طراحی پکیج نویت تصفیه فاضلاب استان به علت حمایت نشدن مسئله مالی متوقف شد

وی در خصوص ارائه راهکارهای اصولی و مقرون به صرفه برای استفاده از فاضلاب های تولیدی در استان می گوید: قرارداری با اداره آب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویر احمد در سال ۱۳۹۸ جهت ساخت پکیج نوین تصفیه فاضلاب های شهری و صنعتی تنظیم شد که متاسفانه به دلیل عدم ایفای تعهدات مالی اداره فاضلاب به مرحله اجرا و سرانجام مطلوب نرسید.

اسدی معتقد است همت مسئولین جهت پیشرفت رشته شیمی کاربردی در استان و ارائه حمایتهای مالی جهت طراحی ساخت پایلوت های پکیج تصفیه فاضلاب استان لازم و ضروری است.

حمایت نشدن چالش پیش روی نخبگان

او از نبود اعتماد و حمایت نکردن دستگاه های اجرایی از نسل جوان و نخبگان گلایه مند بوده و آن را از چالش های پیش روی نخبگان در استان می داند و عنوان می کند: جوانان با توکل به خدا، انگیزه و پشتکار به مسیر پر فراز و نشیب علمی و تحقیقاتی خود ادامه دهند.

اسدی از مسئولین استانی ئرخواست دارد، ارج نهادن به نخبگان دارای دستاوردهای برجسته را امری ضروری بدانند و به منظور پیشگیری از بروز ناامیدی و کاهش انگیزه در این قشر فرهیخته مسئولیتهای مهم و و اثرگذاری در راستای توسعه و پیشرفت استان و بهره گیری از این پتانسیلهای انسانی ارزشمند که میتوانند نقش بسزایی در ارتقای سطح کیفی و کمی شاخصهای توسعه ایفا کنند به آنان واگذار شود.