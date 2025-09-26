  1. ورزش
صعود ۳ نماینده ایران به فینال جام جهانی تیراندازی جوانان

سه ملی‌پوش تیراندازی ایران به فینال ماده تپانچه ۱۰ متر رقابت‌های جام جهانی جوانان در هند راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از جام جهانی تیراندازی جوانان در هند نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر پسران و دختران در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی بخش پسران، حسین گوهری با امتیاز ۵۷۲ به‌عنوان نفر ششم راهی فینال شد و محمدرضا احمدی با ۵۶۹ امتیاز در رده نهم ایستاد. امیرمهدی کرمی و پارسا قربانی نیز به ترتیب با ۵۶۸ و ۵۶۵ در رده‌های سیزدهم و پانزدهم قرار گرفتند.

همچنین در بخش دختران و در پایان دور مقدماتی پریماه امیری با ۵۷۳ امتیاز به‌عنوان نفر چهارم و فاطمه شکاری با امتیاز ۵۶۷ به‌عنوان نفر هشتم راهی فینال شدند. ضمن اینکه فاطمه‌السادات حسینی با ۵۶۶ امتیاز و زینب شکاری با ۵۵۱ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوازدهم و هفدهم قرار گرفتند.

هدایت تیم تپانچه کشورمان بر عهده علی کلاتی است.

