مریم سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد تیم ملی تپانچه ایران در مسابقات جام جهانی چین اظهار کرد: فاصله میان مسابقات قزاقستان و چین تنها حدود هشت روز بود و همین زمان کوتاه فشار زیادی به ما وارد کرد. متأسفانه در تیم درگیری با ویروس هم داشتیم؛ آقای جوهری خو و خانم رستمیان و خود من مبتلا شدیم و پس از بازگشت به ایران حالم بدتر شد. با وجود همه تلاش‌ها برای کاهش اثر بیماری هانیه رستمیان در چین علائم شدیدی داشت؛ چشم‌هایش مدام اشک می‌ریخت و بینی‌اش پیوسته آبریزش داشت. با این حال نمره‌ی خوبی کسب کرد اما ضعف جسمانی و لرزش ناشی از بیماری بر عملکردش بی‌تاثیر نبود.

وی ادامه داد: در مجموع جواد فروغی افزایش رکورد بسیار خوبی نسبت به مسابقات قبل داشت و در رشته بادی ۵۷۹ زد؛ هرچند می‌توانست بهتر هم باشد اما بعد از مدت‌ها او را با چنین اعدادی می‌بینیم. گلخندان نیز دو نمره رکورد خود را افزایش داد در بادی ۵۸۲ زد و فینالیست شد و در نهایت به مقام پنجم رسید. این نخستین حضورش در فینال جام جهانی بود و عملکرد خوبی داشت. خانم رستمیان هم با وجود بیماری در ۲۵ متر ۵۸۲ زد که عدد بسیار خوبی است و در مسابقه میکس همان عدد را تکرار کرد و مقام ششم دنیا را گرفت.

سرمربی تیم ملی تپانچه درباره انتقاد برخی کارشناسان نسبت به عملکرد فروغی اظهار کرد: این کارشناسان همان‌هایی هستند که بعد از نخستین سهمیه ایران در مسابقات قهرمانی جهان خواستار برکناری سرمربی شدند. اگر به هر کسی در دنیا بگویید سرمربی با کسب اولین سهمیه جهانی برگشته و بعد خواسته‌اند او را عزل کنند به ما پناهندگی می‌دهند! حالا که تیم رو به رشد است دوباره نظرات کارشناسی می‌دهند.

او افزود: اگر واقعاً هدف حمایت از سرمربی و تیم ملی باشد نباید ورزشکاری مثل وحید گلخندان را که سه مسابقه پیاپی بالای ۸۰ زده و احتمال کسب سهمیه دارد را زیر سوال ببرند. اگر کسی عددی بالاتر از ۵۸۲ دارد بفرماید و شرکت کند. همین عدد نفر هشتم را وارد فینال می‌کند و زیر ۵۸۰ اصلاً فینالیست نمی‌شود. چطور انتظار دارند کسانی که بالاترین رکورد کشور را دارند حذف شوند؟ در تیراندازی چیزی به نام سن ملاک نیست آنچه اهمیت دارد رکورد است.

سلطانی تأکید کرد: من به جوانان معتقدم و حتی با فدراسیون صحبت کردم که اجازه دهند از نوجوانان در ترکیب استفاده کنیم اما به دلیل جدایی تیم‌های جوانان و بزرگسالان اجازه صادر نشد. وقتی فدراسیون اجازه نمی‌دهد من سرمربی بزرگسالان چگونه می‌توانم از جوانان استفاده کنم؟ کارشناسان این موضوع را می‌دانند اما باز هم انتقاد می‌کنند. مجبورم از بزرگسالانی که در رنکینگ کشوری هستند دعوت و انتخابی برگزار کنم. متأسفانه همان اتفاقات گذشته تکرار می‌شود و برخی با ادعای دلسوزی فقط باعث دلسردی می‌شوند.

وی ادامه داد: ما با هشت مدال از قهرمانی آسیا برگشتیم و رکوردهایی زدیم که سابقه نداشت. تا امروز در هیچ مسابقه‌ای دو عدد بالای ۵۸۰ نداشتیم اما در قهرمانی آسیا هانیه رستمیان رکورد مونیخ خود را شکست و ۵۸۱ زد و وحید گلخندان ۵۸۲؛ با کمترین تیر مرکز از فینال بازماندند. همین تیم میکس ما با قهرمانان آسیا که همان قهرمانان جهان‌ هستند رقابت کرد. آقای جوهری خو هم ۵۸۲ زد سوم شد و برنز گرفت. این اعداد کم نیست و باید منصفانه نگاه کرد. من استقبال می‌کنم که جوان‌ها در انتخابی شرکت کنند و ترکیب تیم جوان‌تر شود به شرطی که اجازه داده شود و رکورد لازم را داشته باشند.

سرمربی تیم ملی تپانچه درباره برنامه‌های آتی گفت: مسابقه جهانی در مصر نیمه اول آبان آغاز می‌شود. ترکیب تیم هنوز نهایی نشده اما مدال‌آوران انفرادی یا فینالیست‌های قهرمانی جهان و آسیا که رکوردهای خوبی داشتند در ترکیب هستند چون احتمال مدال‌آوری دارند. جواد فروغی قطعاً حضور دارد هرچند رکورد بادی او در قهرمانی آسیا در حد انتظار نبود اما در قهرمانی جهان ۷۹ زد که عدد خوبی است.

او در پایان خاطرنشان کرد: در رقابت‌های قهرمانی آسیا جواد فروغی طلای ۵۰ متر گرفت که نخستین بار در تاریخ تیراندازی تپانچه ایران است قطعاً در ترکیب حضور دارد. سال‌ها پیش فقط یک برنز داشتیم اما این بار در قهرمانی آسیا هم طلای ۵۰ متر انفرادی و تیمی و هم نقره گرفتیم دستاوردی که برخی کارشناسان متأسفانه نادیده می‌گیرند. معتقدم حالا که امید دوباره به ورزشکاران با تجربه و سابقه دار ما برگشته به جای حرف‌های مأیوس کننده بهتر است حامی تیم باشیم.