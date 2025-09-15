به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام جهانی تیراندازی نینگبو چین که از ۱۸ تا ۲۳ شهریور برگزار شد بدون کسب مدال برای نمایندگان ایران به پایان رسید. تیم ملی کشورمان در این دوره از مسابقات ۶ نماینده داشته که امیرمحمد نکونام در ماده تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت با ثبت امتیاز ۵۹۰ در دور مقدماتی به‌عنوان نفر پنجم راهی فینال شد و در نهایت با رکورد ۴۰۷ در جایگاه هفتم ایستاد؛ او همچنین در تفنگ بادی موفق به کسب رتبه سیزدهم شد. شرمینه چهل‌امیرانی نیز در رقابت تفنگ بادی میان ۷۵ تیرانداز با رکورد ۶۲۹.۷ امتیاز رتبه بیست‌وسوم را به دست آورد. در رشته تپانچه هانیه رستمیان در ماده ۲۵ متر پانزدهم و در بادی بیست‌ودوم شد. وحید گلخندان در تپانچه بادی مقام سیزدهم، جواد فروغی جایگاه بیستم و امیر جوهری‌خو رتبه سی‌وششم را به دست آوردند.

در رقابت‌های تیمی تیم میکس تپانچه متشکل از وحید گلخندان و هانیه رستمیان موفق شد در جایگاه ششم قرار گیرد. تیم میکس تفنگ با ترکیب امیرمحمد نکونام و شرمینه چهل‌امیرانی نیز به رتبه بیست‌وهشتم دست یافت.

مجید نظامی کارشناس رشته تیراندازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد تیم ملی ایران در این دوره از رقابت‌های جام جهانی اظهار کرد: رکوردهای فعلی ما نسبت به شرایط موجود بد نیست اما به هیچ عنوان کافی نیست. پس از مسابقات قزاقستان بارها در رسانه‌ها چه به‌صورت زنده و چه مکتوب تاکید کرده‌ام که مهم‌ترین مشکل تیراندازی کشور کمبود دانش فنی است. حدود ۳۰۰ روز پیش از المپیک پاریس نیز در جایگاه عضو کمیته فنی فدراسیون این موضوع را به رئیس فدراسیون گوشزد کردم اما اقدامی صورت نگرفت.

وی افزود: امروز ما به یک مربی به‌روز خارجی نیازمندیم اما دو مانع اساسی وجود دارد؛ نخست تأمین منابع مالی و دوم نبود تمایل مربیان خارجی برای حضور در شرایط فعلی کشور؛ برای مشکل نخست پیشنهاد دادم با لغو دو اعزام غیرضروری امکان جذب دو مربی تراز اول جهانی فراهم شود. اما برای مشکل دوم فعلاً راه‌حلی قطعی نداریم؛ شاید برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت یا حضور پاره‌وقت مربیان خارجی بتواند کمکی باشد.

نظامی تصریح کرد: همکاران فدراسیون تیراندازی افراد دلسوزی هستند ولی معتقدم باید بسیار زودتر برای جذب مربیان صاحب‌نام خارجی اقدام می‌کردند. در غیر این صورت نتایج ما ثابت می‌ماند و در حالی که سطح جهانی رشد می‌کند ما درجا می‌زنیم. نتایج نوجوانان و جوانان ما فعلاً خوب است اما در قیاس با کشورهای صاحب تیراندازی این روند پیشرفت متوقف خواهد شد زیرا دانش فنی ما محدود است. دانشی که آقای لازلو سال‌ها پیش وارد کشور کرد امروز فقط همین سطح را پاسخ می‌دهد.

وی ادامه داد: با این روند و شیوه اداره فعلی امید چندانی به آینده تیراندازی ندارم. حتی یک سال پیش از پاریس هشدار دادم که اگر همین مسیر ادامه یابد حضور در فینال‌های آسیا هم برای ما به رؤیا تبدیل خواهد شد و امروز این اتفاق افتاده است. زمانی ما به طور منظم فینالیست المپیک داشتیم اما اکنون با ارتقای رکورد سایر کشورها و درجا زدن رکوردهای ما این جایگاه در حال از دست رفتن است.

نظامی درباره شرایط رشته‌های مختلف گفت: در حوزه سلاح خفیف کمبود فشنگ و امکانات نقش دارد اما در تیراندازی بادی هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست. سلاح‌ها و ساچمه‌های به‌روز در اختیار است و فدراسیون می‌تواند با واردات و تست ساچمه‌ها شرایط را بهتر کند. اگر از سال‌ها پیش با مربی خارجی سطح دانش فنی را ارتقا می‌دادیم رکوردها می‌توانست از محدوده ۶۲۰ و ۶۳۰ به مرز جهانی حدود ۶۳۷ برسد. در تپانچه شرایط کمی بهتر است ولی با رکوردهای فعلی ۵۸۱ و ۵۸۲ در چند سال آینده شانس فینال‌های آسیایی و جهانی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به عملکرد تیم ملی در بازی‌های آسیایی هانگژو خاطرنشان کرد: با وجود اعزام ۱۶ نماینده تنها یک مدال برنز در میکس تپانچه کسب شد. وعده چهار مدال طلا و چندین نقره و برنز که از سوی رئیس فدراسیون مطرح شد از ابتدا بر پایه برآوردهای نادرست مشاوران بود. اکنون نیز با وجود برخی مدال‌های پراکنده در رده‌های پایه هیچ رشدی در سیستم کلی تیراندازی کشور دیده نمی‌شود. تپانچه در همان استاندارد قبلی مانده و تفنگ درجا می‌زند. شاید تنها چهار یا پنج تپانچه‌زن و یکی دو نفر در اهداف پروازی امید مدال داشته باشند.

نظامی درباره افت مقطعی هانیه رستمیان گفت: یک تیرانداز حرفه‌ای همیشه نمی‌تواند در اوج باشد. اگر افت او بخشی از برنامه‌ریزی برای رسیدن به اوج در زمان مسابقه اصلی باشد جای نگرانی نیست. ولی اگر برنامه مشخصی وجود نداشته باشد این افت می‌تواند ناشی از همان کمبود دانش فنی باشد که بارها اشاره کردم.

وی در پایان تاکید کرد: در حوزه بادی هیچ عامل بیرونی مانند تحریم یا کمبود فشنگ مانع نیست؛ مشکل اصلی ما ضعف دانش فنی است و تا زمانی که این ضعف با حضور مربیان تراز اول برطرف نشود رکوردهای کشور در همین سطح باقی خواهد ماند.