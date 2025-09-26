جام جهانی تیراندازی جوانان؛ شکاری برنز گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از جام جهانی تیراندازی جوانان نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر دختران در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی پریماه امیری با ۵۷۳ امتیاز به عنوان نفر چهارم و فاطمه شکاری با امتیاز ۵۶۷ به عنوان نفر هشتم راهی فینال شدند. در فینال تیراندازان روسیه و هند در رده اول و دوم ایستادند و فاطمه شکاری به مدال برنز رسید. پریماه امیری، دیگر نماینده کشورمان در فینال در جایگاه چهارم ایستاد.

فاطمه‌السادات حسینی با ۵۶۶ امتیاز و زینب شکاری با ۵۵۱ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوازدهم و هفدهم قرار گرفتند.

هدایت تیم تپانچه کشورمان را علی کلاتی بر عهده دارد.