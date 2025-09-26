تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی به ۲۱ میلیون متر مکعب در روز رسید

محمد رضا رجایی مجری طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با افزایش تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: تولید فاز ۱۱ در سال ۹۸ پس از خروج توتال به شرکت پترو پارس واگذار شد.

و ی‌ادامه داد؛ شرکت پترو پارس برای طراحی خرید و ….. که برای اجرای این پروژه لازم بود اقدام کرد، در نهایت به دو موقعیت توسعه‌ای در فاز ۱۱ دست یافت 11a و11b که حفاری در موقعیت ۱۱a از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و در نهایت در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با ۴ حلقه چاه این موقعیت ۱۱b وارد مدار تولید و بهره برداری شد.

رجایی ادامه داد: از مرداد ماه ۱۴۰۲ تا مرداد ماه ۱۴۰۳ با ۴ حلقه چاه در پایان مرداد ماه ۱۴۰۳ تولید تجمعی این فاز تقریباً به ۱۳۷ میلیارد فوت مکعب می‌رسید.

وی ادامه داد: تولید در این موقعیت با حفر چاه‌های بعدی و رسیدن به تعداد ۹ حلقه چاه که از مرداد سال ۱۴۰۲ تا شهریور ماه ۱۴۰۴ به طول انجامید.

به گفته این مقام مسئول اکنون با ورود نهمین حلقه چاه به مدار تولید، تولید تجمعی فاز ۱۱ به ۳۷۷ میلیارد متر مکعب رسیده است که نزدیک به ۱۰.۷ میلیارد متر مکعب می‌شود، یعنی نسبت به مرداد ماه سال ۱۴۰۳ تقریباً ۲/۷ برابر شده‌است.

وی ادامه داد: تولید تجمعی روزانه این فاز تقریباً ۱۲ میلیون متر مکعب در روز در مرداد ۱۴۰۳ در مرداد ۱۴۰۴ به ۷۲۰ میلیون فوت مکعب در روز رسیده و در شهریور امسال هم به ۸۰۰ میلیون فوت مکعب یا ۲۱ میلیون متر مکعب در روز رسید.

رجایی تاکید کرد: در موقعیت ۱۱b سه حلقه چاه باید حفاری شود که یک حلقه در دست اجرا بوده و تا دی ماه تکمیل می‌شود و. دو حلقه دیگر تا شهریور سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسد و کلاً پرونده موقعیت ۱۱b بسته خواهد شد.

وی افزود: در موقعیت ۱۱a در حال حاضر یک سازه جکت چهارپایه ساخته شده و به روی بارژ حمل شده و به محض آماده سازی و نصب بر روی دریا امکان حفاری با دکل فراهم می‌شود که پیش بینی می‌شود عملیات حفاری از ابتدای زمستان در این موقعیت آغاز شود.

وی ادامه داد: موقعیت ۱۱a با ۱۵ حلقه چاه تعریف شده و با احتساب موضوع با ۶ حلقه چاه در مدت ۲ سال و عملیات بهره برداری را تا ابتدای مهر سال ۱۴۰۶ آغاز کنیم

وی در خاتمه افزود میزان تولید ما تا سال آینده ۵ میلیون متر مکعب از این فاز افزایش پیدا می‌کند.