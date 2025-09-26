  1. استانها
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

خروش مردم بندرعباس پا به پای کاروان زمینی صمود



بندرعباس- مردم بندرعباس در همراهی کاروان زمینی یاران صمود رژه خودرویی و موتوری برگزار کردند.

