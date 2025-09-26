https://mehrnews.com/x397Pt ۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴ کد خبر 6602282 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴ خروش مردم بندرعباس پا به پای کاروان زمینی صمود بندرعباس- مردم بندرعباس در همراهی کاروان زمینی یاران صمود رژه خودرویی و موتوری برگزار کردند. دریافت 65 MB کد خبر 6602282 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع یاران صمود در ساحل پارسیان حضور کاروان یاران صمود در شهرستان جاسک حضور کاروان یاران صمود در شهرستان سیریک کاروان «یاران صمود» وارد استان هرمزگان شد برچسبها بندرعباس کاروان صمود ناوگان صمود
