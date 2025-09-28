https://mehrnews.com/x398XX ۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ کد خبر 6605050 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰ آغاز سفر دریایی کاروان یاران صمود بندرعباس- کاروان یاران صمود برای پیوستن به ناوگان جهانی صمود سفر دریایی خود را آغاز کرده و راهی آبهای آزاد شد. دریافت 54 MB کد خبر 6605050 کپی شد مطالب مرتبط حضور کاروان یاران صمود در شهرستان جاسک وافی: کاروان زمینی صمود به حرکتهای آزادیخواهانه جهان متصل خواهد شد خروش مردم بندرعباس پا به پای کاروان زمینی صمود رژه خودرویی و موتوری یاران صمود در بندرعباس برگزار شد برچسبها کاروان صمود ناوگان صمود بندرعباس غزه
