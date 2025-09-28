  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۰

آغاز سفر دریایی کاروان یاران صمود

آغاز سفر دریایی کاروان یاران صمود

بندرعباس- کاروان یاران صمود برای پیوستن به ناوگان جهانی صمود سفر دریایی خود را آغاز کرده و راهی آب‌های آزاد شد.

