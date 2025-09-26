محمدحسین محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم شریف شهرستان دلفان سالها است بار محرومیت را به دوش میکشند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات عملی و قاطع وزارت نیرو هستند.
وی افزود: نخستین مطالبه جدی ما تکمیل تصفیهخانه فاضلاب نورآباد است، پروژهای که از سال ۱۳۷۹ کلنگزنی شده و باگذشت ۲۴ سال، هنوز نیمهتمام باقیمانده است، این طرح با ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی در بخش سازه، متوقف مانده و در بخش تأسیسات هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی در ادامه به پروژههای سدسازی اشاره کرد و گفت: سد «ده پهلوان» باید با تخصیص اعتبار مستقل هرچه سریعتر اجرایی شود تا مشکل آب شرب و کشاورزی مردم برطرف شود.
محمدی، در خصوص سد «معشوره» نیز دو مطالبه اساسی داریم، اول بازگرداندن حقآبه دلفان به میزان اولیه یعنی ۷۵۰ میلیون مترمکعب و همچنین الزام به استفاده از نیروهای بومی در اجرای پروژه.
وی ادامه داد: سد «تاج امیر» هم نیازمند تکمیل خط انتقال و احداث مخزن است تا تخصیص آب شرب آن به نتیجه برسد.
نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران جدی در آب روستاها، تصریح کرد: از مجموع ۵۳۶ روستا بیش از ۲۲۰ روستای دلفان همچنان با مشکل جدی در تأمین آب آشامیدنی روبهرو هستند. از وزارت نیرو انتظار داریم اعتبارات ویژه برای طرحهای آبرسانی روستایی اختصاص دهد و برداشت بیشتر از سدهای منطقه در دستور کار قرار گیرد.
محمدی همچنین به مشکلات حوزه برق دلفان اشاره کرد و گفت: شبکههای فرسوده برق، کمبود تجهیزات، خودرو و سیمبان، خدماترسانی را مختل کرده است. از سوی دیگر، پنج روستای رسمی همچنان از نعمت برق محروماند و ادارات برق پنج بخش شهرستان نیز فاقد ساختمان اداری ملکی هستند.
وی تأکید کرد: مردم دلفان باوجود همه محرومیتها همواره پای انقلاب و نظام ایستادهاند. اکنون وقت عمل است و انتظار داریم وزارت نیرو با نگاه عدالتمحور، به این خواستههای بحق و فوری پاسخ دهد.
نظر شما