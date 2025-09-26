فرمانده انتظامی لرستان: هواداران تیم خیبر نجیب و فهیم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر فرمانده انتظامی لرستان در این دیدار با مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد ضمن تشکر از مالک باشگاه خیبر به تبیین جایگاه بی‌بدیل تماشاگران در ورزش ایران پرداخت و گفت: ریشه‌های عمیق فرهنگ این دیار قدمت ۶۴ هزارساله دارد و این سابقه طولانی، ارزش و اهمیت خدمت را دوچندان می‌کند. وظیفه ما است که فرهنگ تماشاگر را به‌درستی تبیین و تعبیر کنیم. می‌توانیم در این ورزشگاه یک باغ فرهنگی ایجاد و در هر بازی، چند نفر تماشاگر نمونه را شناسایی و معرفی کنیم. البته رسانه‌ها نیز باید این موضوع را پررنگ نشان دهند.

وی خود را یک فوتبالی متعصب دانست و بر لزوم گردآوری هواداران در یک نشست رسمی تأکید کرد.

فرمانده انتظامی لرستان، همچنین به نقش این باشگاه در پاسداشت شهدای جنگ دوازده‌روزه اشاره کرد: این پیوند میان ورزش، ایثار و شهادت بسیار ارزشمند است.

وی در ادامه به موضوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها پرداخت و گفت: ورود بانوان به ورزشگاه انجام شد و خوشبختانه هیچ‌گونه حاشیه یا هجمه‌ای شکل نگرفت، این خود نشان‌دهنده مدیریت صحیح و فرهنگ بالای هواداران ما است.

فرمانده انتظامی لرستان با تأکید بر نقش ورزش در حل چالش‌های اجتماعی، بیان کرد: قطعاً توجه به ورزش در شرایط امروز می‌تواند بسیاری از چالش‌ها و دغدغه‌های اجتماعی را کم‌رنگ کند و حتی فرصت‌های تازه‌ای در برابر آسیب‌ها ایجاد کند. باشگاهی با قدمت و ریشه‌داری مانند خیبر که یاد و خاطره شهدا را زنده نگاه‌داشته و دین خود را ادا کرده است، نمادی از فرهنگ و اصالت منطقه ما است. ورزش و حوزه انتظامی همواره در کنار یکدیگر بوده‌اند و این پیوند برای ما هم تکلیف است و هم وظیفه.

سردار هاشمی فر، هواداران لرستان را نجیب و فهیم خواند و افزود: مردم ما نجیب و تماشاگران ما فهیم هستند و بارها ثابت کرده‌اند که فرهنگ و اصالت خود را در میادین ورزشی به نمایش می‌گذارند. این را باید به فال نیک گرفت.

وی با بیان اینکه کانون هواداران نقشی کلیدی دارد، عنوان کرد: اگر امنیت و نظم از طریق همین کانون به خود باشگاه و هواداران واگذار شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. باشگاه خیبر متعلق به مردم لرستان و همه اقوام و طوایف این دیار است. این باشگاه نماد فرهنگ و اصالت قوم لر است و نباید اجازه داد برخی حاشیه‌ها و ناهنجاری‌ها این وجهه را مخدوش کند. وظیفه ما این است که در کنار تماشاگران و باشگاه شرایطی فراهم کنیم که آرامش، آسایش و نشاط برای هواداران، بازیکنان و مجموعه تیم ایجاد شود.

فرمانده انتظامی لرستان، افزود: هدف این است که همه ما، چه نیروی انتظامی، چه باشگاه و چه تماشاگران، در کنار هم لذت ببریم و از ظرفیت ورزش برای ایجاد شور و نشاط اجتماعی بهره ببریم.