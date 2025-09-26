امام جمعه گرمی: رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل صدای حق و عدالت بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله یدالله صفری در خطبههای این هفته نمازجمعه شهرستان گرمی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل، اظهار کرد: رئیس جمهور در سازمان ملل صدای حق و عدالت بود، صدای مردان و زنان مظلوم جهان خصوصاً فلسطین بود و صدای رسای ملت ایران بود که به دنیا اعلام کرد ملت ما ملت صلح و اخلاق است و با اخلاق، قلبها را تسخیر کرده است و مثل اسرائیل و آمریکا نیست که بخواهد با کشتار و اشغال و جنایت، پیشرفت کند.
وی با اشاره به سخنان تلویزیونی رهبر معظم انقلاب گفت: سخنان ناب و گرانقیمت ایشان هم در باب اتحاد و هم در باره مذاکره چراغ راه است که میتواند هم در مقابل دشمنان ایستاد و هم از آسیبهای آنان در امان ماند.
امام جمعه شهرستان گرمی بیان کرد: اگر شهدا زندهاند و همچنان نقش آفرینی میکنند امروز پرچمدار راه شهدا، ولی امر مسلمین مقام معظم رهبری است. سخنان ایشان و انگشت اشاره ایشان راه شهدا را نشان میدهد به همین دلیل دشمنان ملت ایران بیش از شهیدان از رهبر مجاهد و نستوه و قدرتمند ملت ایران میترسند و به همین دلیل حمایت از ولی فقیه تقریباً وصیت همه شهداست. شهدا او را به مردم سفارش میکنند و او راه شهدا را نشان میدهند.
خطیب جمعه گرمی با اشاره به سالروز شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله افزود: اینکه خداوند فرمودند به کسی که در راه خدا کشته میشود مرده نگویید آنها زندهاند و در نزد خدا روزی میخورند معنایش این است که شهید، آن جسمی نیست که در قبر خوابیده است بلکه آن روحی است که با خون سرخ خود یک مکتب، مدرسه، دانشگاه درست کرد و همچنان به مردم درس میدهد و گویا در همین دنیا مثل زندگان بلکه بهتر از آنان نقش آفرینی میکند به همین دلیل است که دشمنان حتی از نام شهدای ما میترسند.
نظر شما