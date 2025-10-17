به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله یدالله صفری در خطبههای این هفته نمازجمعه شهرستان گرمی، با اشاره به اینکه نظام اسلامی ایران به برکت خون شهدا در جهان بینظیر است، اظهار کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل مجاهدتها، ایثار و خون پاک شهیدانی است که با فداکاری خود، استقلال و عزت را برای این ملت به ارمغان آوردند و امروز در پرتو هدایتهای رهبر معظم انقلاب و بصیرت ملت ایران، نظام اسلامی با وجود همه توطئهها و دشمنیهای قدرتهای استکباری، همچنان مقتدر، مستقل و پویاست.
وی گفت: این نظام الهی، الگویی از حکومت دینی و مردمسالاری واقعی است که توانسته ارزشهای اسلامی را در جامعه زنده نگه دارد و مسیر پیشرفت و عدالت را ادامه دهد.
امام جمعه شهرستان گرمی ضمن دعوت همگان به تقوای الهی، گفت: یکی از جلوههای رحمت الهی بر انسان آن است که جسم و تمام اعضای ما در اطاعت خداوند هستند و تنها به فرمان او عمل میکنند و با دستور او نیز از کار میافتند.
آیت الله صفری بیان کرد: خداوند متعال علاوه بر اینکه جسم ما را در مسیر بندگی خود قرار داده، روح ما را نیز موحد آفریده و فطرت انسان بر توحید و خداپرستی است. با این حال، در حالیکه جسم انسان همواره در اطاعت خداوند است، روح میتواند تحت تأثیر عوامل گوناگون منحرف شود و از مسیر توحید به شرک و کفر گرایش یابد. انبیای الهی آمدهاند تا این خطر را به انسان گوشزد کنند.
وی غفلت را یکی از عوامل دوری انسان از خداوند دانست و عنوان کرد: انسان در اثر اشتغال به دنیا و مظاهر آن از ایمان درونی خود غافل میشود. پیامبران آمدهاند تا انسان را از این غفلت بیدار سازند، اما گاه انسان بهجای بیداری، با پیامبران الهی به مقابله برمیخیزد و در آتش غفلت میسوزد تا آنگاه که با صدای ملکالموت بیدار شود، در حالیکه دیگر فرصتی برای جبران باقی نمانده است.
امام جمعه شهرستان گرمی خاطرنشان کرد: تأسیس جمهوری اسلامی ایران و خدمات این نظام مقدس، علیرغم توطئههای سنگین دشمنان، از عنایات الهی است. انقلابی که رژیم طاغوت را با پشتوانه ابرقدرتهای جهانی سرنگون کرد و بهجای آن، حکومتی ولایی و ظلمستیز پدید آورد، خود شبیه معجزه است.
وی با بیان اینکه استقلال امروز ایران در جهان بینظیر است گفت: تنها کشوری که در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده و گاه دشمن را به عقبنشینی و شکست واداشته، ملت ایران است. در حالیکه بسیاری از کشورها تحت سلطه آمریکا هستند، ملت ایران تنها از خداوند و اولیای الهی تبعیت میکند و این افتخاری بزرگ است.
خطیب جمعه گرمی افزود: اروپا هزار سال در بربریت بهسر برد تا در قرون وسطی اصلاحات خود را آغاز کرد و اکنون بیش از ۵۰۰ سال از انقلابهای آنان میگذرد. حال اگر دستاورد انقلاب ۴۷ ساله اسلامی ایران را با آن انقلابها مقایسه کنیم، آن هم در شرایطی که دشمنان لحظهای از دشمنی دست برنداشتهاند، درمییابیم که این انقلاب حقیقتاً معجزهآساست.
وی با تأکید بر لزوم صیانت از نظام اسلامی گفت: باید از انقلاب و نظام مانند مردمک چشم مراقبت کرد؛ با کار و تلاش صادقانه، دشمنشناسی، شناخت توطئهها و مقابله با القائات و تهدیدات دشمنان غلبه کنیم.
