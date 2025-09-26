به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلو زاده در خطبه‌های نماز جمعه اهرم با تبریک هفته دفاع مقدس اظهار کرد: مقاومت و فرهنگ بسیج تنها راهبرد برون رفت جامعه جهانی از همه مصیبت‌ها است.

وی اضافه کرد: فرهنگ مقاومت و فرهنگ بسیج نجات بخش بشر امروز خواهد بود زیرا به فرموده مولا امیرالمومنین و امام صادق علیه السلام فرهنگ بسیج آنچه را برای خود از آزادی، رفاه، استقلال و امنیت می‌خواهد برای دیگران هم تلاش می‌کند تا ایجاد شود.

امام جمعه اهرم ادامه داد: اگر دختران و پسران این مملکت در آزادی کامل و با امنیت خاطر زندگی می‌کنند همین زندگی را هم برای دختران یمنی و سوری و عراقی و هرکجای این کره خاکی باشند همین امنیت و آسایش را برای آنها هم می‌خواهد و در حد توان مقدماتش را مشاوره می‌دهد یا حضور پیدا می‌کند.

وی افزود: ایمان به خدا و رسول و نصرت دین خدا، پیروزی نهایی به همراه خواهد داشت و بسیج محل تقویت ایمان و اخلاق است. چه بسیار انسان‌هایی وارد بسیج شدند و با مقام شهادت به ملاقات خدا رفتند.

پهلو زاده خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری می‌فرماید: بسیج حقیقتی شبیه افسانه‌ها است. بسیج در عرصه عمل نشان داده است که از خود مردم برای مردم و برطرف کننده مشکلات مردم است. نه به پول و نه به دستور وابسته است نماد مقاومت است. در این جنگ ۱۲ روزه افسانه بودنش برای دشمن روشن‌تر است تا برای ما. بسیج جان فدای ملت و اسلام است.

آمریکا دنبال مذاکره واقعی نیست

امام جمعه اهرم اضافه کرد: معظم رهبری در این سخنرانی راجع به اتحاد ملی و غنی سازی هسته‌ای و مذاکره نکات مهمی فرمودند. وقتی که آمریکایی‌ها برجام را پاره کردند و اروپایی‌ها با فعال کردن مکانیزم ماشه در واقع خط بطلان کشیدند بر نتیجه همه مذاکرات دو سه دهه گذشته و توقعات گستاخانه ترامپ قاتل مبنی بر توقف کامل غنی سازی و خنثی کردن برنامه موشکی تصورشان این است که می‌توانند اراده ایران اسلامی را سست کنند و ایران تن به مذاکره ذلت بار بدهد.

وی افزود: اما رئیس جمهور با دفاع از آرمان مقدس ایران و اسلام که دفاع از مظلوم است و بالا بردن تمثال مبارک شهدا در سازمان ملل مشت محکمی بر دهان آنها زدند. و ورشکسته‌های سیاسی پیشنهادهایی دادند که در شأن یک فرد عادی نبود تا چه رسد به رئیس جمهور.

پهلوزاده یاد آور شد: مقام معظم رهبری فرمودند آمریکا دنبال مذاکره واقعی نیست. در واقع استکبار با نقاب مذاکره و پوشش مخملی مذاکره تحمیل خواسته را دنبال می‌کند و اگر به تحمیل نرسید با وارد کردن چاقو - همانطور که در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم - کارش را ادامه بدهد.

امام جمعه اهرم اضافه کرد: پذیرش خواسته نظام استکباری مبنی بر غنی سازی صفر و بعدش حذف موشکی یعنی شروع زنجیره‌ای از مطالبات و در نهایت هم تبدیل کردن کشور به سرزمین سوخته است.

وی ادامه داد: در واقع پذیرش مذاکره زیر سایه تهدید نشانه تهدید پذیری و نهایت هم تسلیم شدن. و تسلیم شدن هم یعنی آماده مرگ بودن و صلح آرامشی در کار نخواهد بود. سوریه امروز مصداق بارز این جریان است که هر روز اسرائیل او را بمباران می‌کند و می‌گویند از اسرائیل می‌ترسیم.

پهلوزاده اضافه کرد: لذا تنها راه حل آینده انقلاب اسلامی قوی شدن در همه ابعاد است. از قوت نظامی تا قوت تربیتی و اقتصادی و فرهنگی. این دست و پا زدن نظام سلطه برای این است که رعب و وحشت و ترس پایان آمریکا مثل سرطان به جانش افتاده و راه گریزی جز نابودی ومرگ نخواهد داشت.