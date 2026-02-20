به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سعید حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته کاشان، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که دشمنان با وجود تجهیزات پیشرفته و ادعاهای بزرگ، نتوانستهاند علیه جمهوری اسلامی ایران به نتیجهای برسند.
وی افزود: آمریکا و همپیمانانش باید بدانند امنیت و استقلال کشور بر پایه توان بومی، حضور مردم در صحنه و رهبری حکیمانه انقلاب است و هرگونه تعرض احتمالی، با مقاومتی جدی و پاسخی محکم روبهرو خواهد شد.
امام جمعه کاشان با اشاره به سیاستهای خصمانه آمریکا تصریح کرد: مهمترین و کارآمدترین ضامن امنیت کشور، رهبری فرزانهای است که در همه شرایط در کنار انقلاب و مردم ایستاده و مسیر عزت و اقتدار را ترسیم کرده است.
حسینی حضور آگاهانه و مستمر مردم را عامل اصلی ناکامی دشمنان دانست و گفت: ملت مؤمن و دشمنشناس ایران با ایستادگی خود، بارها به دشمن فهمانده است که تهدید و فشار راه به جایی نخواهد برد و هر اقدام خصمانهای هزینه سنگینی برای آنان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارها و تحریمها صبور و پایدار بوده است، خاطرنشان کرد: مردم ما هیچگاه از حقوق، استقلال و توانمندیهای خود عقبنشینی نخواهند کرد و مسیر مقاومت را ادامه میدهند.
امام جمعه کاشان با اشاره به اقدامات تخریبی و ایجاد ناامنی از سوی دشمنان گفت: آتشزدن، تخریب و ایجاد رعب با هدف ناامید کردن جامعه انجام میشود، اما آموزههای دینی ما بر رحمت، حمایت از یکدیگر و زنده نگهداشتن امید در جامعه تأکید دارد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: رمضان ماه آرامش، معنویت و تقویت روح انسان است و همه اقشار جامعه، از جمله مسافر و بیمار، باید حرمت این ماه را حفظ کرده و از روزهخواری علنی خودداری کنند.
نظر شما