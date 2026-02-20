۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

دشمن خطای محاسباتی کند، ایران توان درهم‌کوبیدن ناوهای آمریکا را دارد

دشمن خطای محاسباتی کند، ایران توان درهم‌کوبیدن ناوهای آمریکا را دارد

کاشان – امام جمعه کاشان با تأکید بر توان دفاعی کشور گفت: هرگونه خطای محاسباتی از سوی دشمنان با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد و ایران اسلامی قدرت درهم‌کوبیدن ناوهای آمریکا را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سعید حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کاشان، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دشمنان با وجود تجهیزات پیشرفته و ادعاهای بزرگ، نتوانسته‌اند علیه جمهوری اسلامی ایران به نتیجه‌ای برسند.

وی افزود: آمریکا و هم‌پیمانانش باید بدانند امنیت و استقلال کشور بر پایه توان بومی، حضور مردم در صحنه و رهبری حکیمانه انقلاب است و هرگونه تعرض احتمالی، با مقاومتی جدی و پاسخی محکم روبه‌رو خواهد شد.

امام جمعه کاشان با اشاره به سیاست‌های خصمانه آمریکا تصریح کرد: مهم‌ترین و کارآمدترین ضامن امنیت کشور، رهبری فرزانه‌ای است که در همه شرایط در کنار انقلاب و مردم ایستاده و مسیر عزت و اقتدار را ترسیم کرده است.

حسینی حضور آگاهانه و مستمر مردم را عامل اصلی ناکامی دشمنان دانست و گفت: ملت مؤمن و دشمن‌شناس ایران با ایستادگی خود، بارها به دشمن فهمانده است که تهدید و فشار راه به جایی نخواهد برد و هر اقدام خصمانه‌ای هزینه سنگینی برای آنان خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارها و تحریم‌ها صبور و پایدار بوده است، خاطرنشان کرد: مردم ما هیچ‌گاه از حقوق، استقلال و توانمندی‌های خود عقب‌نشینی نخواهند کرد و مسیر مقاومت را ادامه می‌دهند.

امام جمعه کاشان با اشاره به اقدامات تخریبی و ایجاد ناامنی از سوی دشمنان گفت: آتش‌زدن، تخریب و ایجاد رعب با هدف ناامید کردن جامعه انجام می‌شود، اما آموزه‌های دینی ما بر رحمت، حمایت از یکدیگر و زنده نگه‌داشتن امید در جامعه تأکید دارد.

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: رمضان ماه آرامش، معنویت و تقویت روح انسان است و همه اقشار جامعه، از جمله مسافر و بیمار، باید حرمت این ماه را حفظ کرده و از روزه‌خواری علنی خودداری کنند.

