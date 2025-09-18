کمبود زیرساخت و ترافیک سنگین تهدیدی جدی برای شهروندان نوبران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول دادخواه عصر پنج شنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های شهری و آموزشی شهر نوبران گفت: نوبران به دلیل موقعیت استراتژیک خود، به‌عنوان دروازه ورود استان مرکزی از سمت غرب و مسیر عبور شاهراه‌های مواصلاتی، شاهد حجم بالای تردد خودروها است که این شرایط متأسفانه سبب افزایش حوادث رانندگی شده و تنها در شهریور ماه امسال حدود ۲۰ نفر در محورهای مواصلاتی شهرستان ساوه جان خود را از دست داده‌اند.

امام جمعه نوبران با بیان اینکه ورود خودروهای سنگین به داخل شهر یکی از دلایل اصلی تخریب معابر، افزایش آلودگی و بروز تصادفات درون‌شهری است، افزود: این خودروها نه تنها به خیابان‌ها آسیب می‌زنند، بلکه امنیت و آرامش شهروندان را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند.

حجت‌الاسلام دادخواه همچنین به محدودیت بودجه شهرداری نوبران اشاره کرد و تأکید کرد: اعتبارات فعلی شهرداری کافی نیست و اجرای پروژه‌های حیاتی با دشواری مواجه شده است، توجه ویژه مسئولان استانی و تخصیص منابع لازم برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی از ضرورت‌های فوری شهر است.

وی به‌طور خاص بر مرمت بلوار مالک اشتر و بازسازی خیابان اصلی شهر تأکید کرد و گفت: با حمایت‌های دولت و مجلس، می‌توان زیرساخت‌های نوبران را تقویت و ایمنی مسیرهای شهری و جاده‌ای را ارتقا داد تا شاهد کاهش حوادث رانندگی و بهبود کیفیت زندگی مردم باشیم.