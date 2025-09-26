ربانی: پایبندی به رهنمودهای رهبری ضامن امنیت و پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه در مسجدالقائم محلات اظهار کرد: به مناسبت ولادت‌های مذهبی از جمله ولادت امام عسکری (ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، توصیه‌هایی از ایشان درباره تقوا رعایت شده است که امام عسکری (ع) همواره بر تقوای الهی، صداقت، امانت‌داری، طول سجود و نیک‌رفتاری با همسایه تأکید کرده‌اند و این آموزه‌ها تداوم پیام پیامبر اسلام (ص) است.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان، گفت: مقام معظم رهبری ایشان را شخصیتی بزرگ و «ثروت عظیمی برای دنیای اسلام» خواندند و تاکید کردند که سید مقاومت تنها یک شخص نبود بلکه یک ایده و مکتب بود.

امام‌جمعه محلات افزود: با وجود فقدان این شخصیت، راه و دستاوردهای او همچنان زنده و موجب تقویت جبهه مقاومت در منطقه شده است.

وی ادامه داد: سخنان رهبر انقلاب سه محور مهم داشت، نخست پایبندی و اتحاد ملی که در مقابله با دشمنان سبب ناامیدی آنان شد و باید همواره حفظ شود و این اتحاد باید به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی پاس داشته شود و از هرگونه اختلاف خودداری شود و موضوع دوم خطبه به مسئله غنی‌سازی اورانیوم اختصاص داشت.

امام‌جمعه محلات با اشاره به کاربردهای صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای در پزشکی، کشاورزی، محیط‌زیست و صنعت، تصریح کرد: دستیابی مستقل به این دانش حق کشور است و دشمنان به‌دلیل ناتوانی در تحمل پیشرفت ما، تلاش می‌کنند این توانمندی را نابود کنند.

وی با بیان اینکه پایبندی به رهنمودهای رهبری ضامن امنیت و پیشرفت کشور است، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس اعتقاد و سیاست‌های خود از ساخت سلاح اتمی فاصله دارد و هدفش استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای است.

حجت الاسلام ربانی به مذاکرات با آمریکا پرداخت و گفت: مذاکره‌ای که در نهایت به از بین رفتن توانمندی‌های هسته‌ای و موشکی منجر شود خیانت به دانشمندان و ملت است و پذیرش راستی‌آزمایی و واگذاری اسرار، به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و طبق بیانات مقام معظم رهبری بن بست محض است.

امام‌جمعه محلات با اشاره به فعال شدن مجدد «مکانیسم ماشه» و بازگرداندن پرونده ایران به شورای امنیت گفت: این اقدام بازی رسانه‌ای است و مردم باید با بصیرت از فضای روانی ایجادشده تأثیر نپذیرند و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی به‌ویژه سربازان گمنام امام زمان (عج) برای نقش‌آفرینی در کشف و خنثی‌سازی عملیات دشمنان به‌ویژه رژیم صهیونیستی قدردانی می‌کنیم.

حجت الاسلام ربانی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: یاد و خاطره شهدا را گرامی داشته و از آحاد مردم خواستاریم در صیانت از آرمان‌ها، وحدت و هوشیاری را حفظ کنند.