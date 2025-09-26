به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی ملک‌شاهکویی در بین نمازگزارن با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس، اظهار کرد: دشمنان وقتی تصور کردند ایران در موضع ضعف است، دست به تهاجم زدند.

وی افزود: هدف مشترک صدام، رژیم صهیونیستی و متحدانشان، سرنگونی انقلاب اسلامی بود و این تلاش‌ها بر پایه گمان‌های غلط درباره ضعف داخلی طراحی شده بود.

سردار ملک‌شاهکویی گفت دشمنان با هدف براندازی، حذف فرماندهان کلیدی، تضعیف توان موشکی و هسته‌ای، ایجاد ناآرامی داخلی و ورود نیروهای خارجی از مرزها را در دستور کار داشتند.

وی گفت: همه سناریوهای دشمن، پیش از اجرا و با هوشیاری نخبگان و ایستادگی مردم، شکست خورد.

انسجام ۴۸ ساعته؛ معجزه ملی

فرمانده سپاه نینوا با اشاره به واکنش سریع مردم در جریان حملات اخیر، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، وحدت ملی طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت شکل گرفت؛ معجزه‌ای هدفمند که کشور را از بحران عبور داد.

وی تفاوت این مقطع با دوران دفاع مقدس را در سرعت شکل‌گیری انسجام اجتماعی دانست و گفت: حفظ این وحدت، همچنان یک ضرورت ملی است.

ملک‌شاهکویی با هشدار نسبت به اعتماد نداشتن به دشمنان گفت: اگر همین میزان توان موشکی را نداشتیم، مشخص نبود چه سرنوشتی در انتظار ما بود.

وی تأکید کرد: تنها راه مؤثر در برابر تهدیدات، تقویت مداوم توان دفاعی و پاسداری از انسجام ملی است.

فرمانده سپاه نینوا خطاب به جوانان، دانشگاه‌ها و مدارس اظهار کرد: تبیین چرایی دشمنی‌ها و زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، وظیفه‌ای فرهنگی و ملی است.

وی افزود: استمرار همبستگی ملی، مسئولیتی مشترک بر دوش مردم و مسئولان است.