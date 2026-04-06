حمله به مراکز علمی نشان از زوال دشمن آمریکایی-صهیونی است

زریر صالح پور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به محکومیت حملات اخیر دشمن صهیونی-آمریکایی به مراکز آموزشی و دانشگاهی اظهار کرد: این عمل نشان دهنده رو به زوال بودن حکومت های ظلم و تلاش برای حفظ بقاست.

وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در جنگ ۱۲ روزه برای همگان آشکار شد که دشمن درتلاش برای حذف نخبگان است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج علت این حملات را اعتماد مردم به نخبگان در عرصه های مختلف دانست و تاکید کرد: اعتماد مردم به نخبگان از مولفه های اصلی پیشرفت کشور بوده و محل تربیت نخبگان مراکز اموزشی و علم اموزی است که دشمن با حمله به مدارس و دانشگاه ها در صدد حذف این مولفه است.

وی تاکید کرد: جامعه دانشگاهی ضمن محکوم کردن این حملات را نشانه ضعف و زوال این قدرتها میداند و در واقع همه مردم آن را محکوم میکنند چرا که در تناقض با آنچه در منشور حقوق بشر ذکر شده است.