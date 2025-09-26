  1. استانها
  2. هرمزگان
۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

تعقیب و گریز شوتی‌ها و سوخت‌بران توسط پلیس هرمزگان

تعقیب و گریز شوتی‌ها و سوخت‌بران توسط پلیس هرمزگان

بندرعباس- قاچاق سوخت یکی از انواع مرسوم قاچاق در جنوب شرق کشور است و پلیس وظیفه برخورد با آن‌ها را دارد.

دریافت 53 MB
کد خبر 6602604

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها