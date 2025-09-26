به گزارش خبرنگار مهر، مسئول هیئت اتومبیلرانی و موتورسواری کردستان شامگاه جمعه. در حاشیه برگزاری همایش بزرگ اتومبیلرانی و موتورسواری که با حضور ۲۵۰ دستگاه خودرو از سراسر استان کردستان در ورزشگاه ۲۲ گولان سنندج برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد به منظور گرامیداشت هفته دفاع مقدس و کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و توسعه فعالیتهای اتومبیلرانی برگزار شد.
افشار کلوندی، اظهار کرد: این همایش شامل نمایش موتورهای سنگین، خودروهای کلاسیک و آفرود است که به میزبانی شهرستان سنندج و با مشارکت ۲۵۰ دستگاه خودرو از نقاط مختلف استان کردستان در حال برگزاری است.
وی افزود: این رویداد نه تنها فرصتی برای نمایش توانمندیهای اتومبیلرانی است، بلکه به ایجاد فضای مفرح و شاداب برای شهروندان کمک میکند و به نوعی تجلیگر فرهنگ غنی اتومبیلرانی در استان کردستان محسوب میشود.
کلوندی همچنین بر اهمیت این همایش در ترویج فعالیتهای اجتماعی و ورزشی تاکید کرد و گفت: ما امیدواریم که با برگزاری اینگونه رویدادها، بتوانیم شور و نشاط را در جامعه ایجاد کرده و جوانان را به سمت فعالیتهای سالم و سازنده هدایت کنیم.
همایش بزرگ اتومبیلرانی سنندج با استقبال گسترده مردم و علاقهمندان به این رشته ورزشی همراه بود و نشاندهنده عزم و اراده جامعه محلی برای توسعه فرهنگ اتومبیلرانی در استان کردستان است.
