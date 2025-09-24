به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی شامگاه چهارشنبه در جلسه ششم شورای برنامهریزی و توسعه و شورای راهبری تحول اداری استان گلستان با تأکید بر اهمیت بهرهوری در تحقق اهداف توسعهای کشور، اظهار کرد: حدود ۳۵ درصد از رشد اقتصادی کشور باید از مسیر بهرهوری تأمین شود که معادل ۲/۸ واحد از رشد اقتصادی برنامه هفتم است و این موضوع نیازمند عزم جدی همه دستگاهها در استان است.
استاندار گلستان همچنین از تصویب طرح دورکاری کارکنان ادارات استان در روزهای پنجشنبه تا پایان سال خبر داد و گفت: جزئیات این تصمیم از طریق معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری به دستگاههای اجرایی، بانکها و دستگاههای خدماترسان ابلاغ خواهد شد.
وی در ادامه به دیدار روز گذشته خود با رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در این نشست مصوبات سفر سه روزه قالیباف به گلستان مرور و برای اجرای آنها با حضور سه وزیر، معاون رئیسجمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مجمع نمایندگان استان تصمیمات عملیاتی اتخاذ شد.
وی با اشاره به دستاوردهای اخیر استان گفت: واردات خودرو در منطقه آزاد اینچهبرون با پیگیریهای مستمر محقق شد و این منطقه میتواند به دروازه واردات خودرو در کشور تبدیل شود.
طهماسبی اظهار کرد: همچنین پروژههای مهمی همچون آبگیری سد نرماب، توسعه کریدور شمال–جنوب، تکمیل برخی پروژه نیمهتمام دولتهای قبل و ساماندهی صنعت اسب و هیأتهای سوارکاری در دستور کار دولت چهاردهم قرار دارد.
استاندار گلستان ضمن تبریک به مردم ایران برای قهرمانی کشتیگیران کشورمان در رقابتهای جهانی گفت: در سفر اخیر رئیس فدراسیون کشتی به گلستان توافق شد خانه کشتی در استان ایجاد شود تا استعدادهای این رشته ورزشی بیش از گذشته شناسایی و حمایت شوند.
نظر شما