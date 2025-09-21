به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که گمرک اینچه برون به گمرکات تخصصی واردات خودرو سواری اضافه شده است.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۱۲۴/۹۴/۷۵۴۸۰ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ با توجه به درخواست ستاد نظارت گمرکات استان گلستان طی نامه شماره ۱۴۰۴/۸۶۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۶ و موافقت رئیس کل گمرک ایران در ارجاعات نامه مذکور، بدین وسیله گمرک منطقه آزاد اینچه برون بعنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین می‌گردد. دستور فرمایید با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.

بدیهی است فراهم آوردن زیرساختهای فنی و آموزشی مرتبط با کارکنان و سایر الزامات مورد نیاز و رعایت کامل قوانین و مقررات بر عهده گمرک اجرایی مربوطه خواهد بود.