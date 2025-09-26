  1. سیاست
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱:۱۰

در دیدار با رئیس جمهور عراق؛

پزشکیان: رژیم صهیونیستی مانع اصلی برقراری آرامش در منطقه است

رئیس جمهور کشورمان گفت: هیچ دلیلی برای بروز اختلاف میان مسلمانان وجود ندارد، اما دشمنان همواره درصدد تعمیق اختلافات و ایجاد مشکلات در میان کشورهای اسلامی بوده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک بعد از ظهر جمعه چهارم مهر ۱۴۰۴ به وقت محلی، با عبداللطیف رشید، رئیس‌جمهور عراق، دیدار و گفت‌وگو کرد.

پزشکیان در این دیدار ضمن قدردانی از پایبندی عراق به تعهدات خود، بر عمق اشتراکات دینی، فرهنگی و قومی میان دو ملت ایران و عراق تأکید کرد و افزود: ما افزون بر همسایگی، پیوندهای عمیق اعتقادی و فرهنگی داریم. هیچ دلیلی برای بروز اختلاف میان مسلمانان وجود ندارد، اما دشمنان همواره درصدد تعمیق اختلافات و ایجاد مشکلات در میان کشورهای اسلامی بوده‌اند؛ این تلاش‌ها نه تنها میان دولت‌ها، بلکه درون جوامع از جمله ایران و عراق نیز جریان دارد.

رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: ما در ایران کوشیده‌ایم با بهره‌گیری از ظرفیت همه اقوام و گرایش‌ها، کشور را اداره کنیم و با عمل به توصیه‌های قرآن کریم و پیامبر اسلام (ص)، می‌توانیم وحدت و انسجام واقعی را در جهان اسلام تحقق بخشیم.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بیش از پیش در مسیر توسعه و تعمیق قرار گیرد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های رژیم صهیونیستی در منطقه گفت: این رژیم مانع اصلی برقراری آرامش در منطقه است، موجودیت خود را بر پایه جنایت بنا نهاده و با حمله به کشورهای مختلف، امنیت و ثبات منطقه را به خطر انداخته است.

رئیس جمهور عراق نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه روابط ایران و عراق در سطح عالی و ایده‌آل قرار دارد، آمادگی کشورش را برای توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران اعلام کرد و اظهار داشت: ما خود را یک ملت واحد می‌دانیم و سرنوشت‌مان یکی است.

عیداللطیف رشید ضمن ابراز خرسندی از روند روابط دوجانبه، تصریح کرد: ما شرایط ایران را درک می‌کنیم و از هرگونه اقدام دیپلماتیک و سیاسی که به تقویت همکاری‌ها و ارتقای صلح و ثبات منطقه‌ای بینجامد، حمایت خواهیم کرد. عراق همچنین از هر تلاشی برای تسریع و بهبود روند تعاملات ایران در مذاکرات استقبال و حمایت می‌کند.

رئیس جمهور عراق در ادامه ضمن محکوم کردن تجاوزات رژیم صهیونیستی از فلسطین و لبنان گرفته تا یمن و ایران، افزود: رژیم صهیونیستی به غده‌ای سرطانی برای منطقه بدل شده است. افتخار اسرائیل به جنایت و خشونت، در تاریخ بی‌سابقه است. ملت‌های منطقه دیر یا زود واکنش مقتضی خود را در برابر این تجاوزات نشان خواهند داد.

