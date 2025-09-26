به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست شورای امنیت اظهار داشت: اگر فشارهای غیرمنطقی جایگزین قانون شوند، ما نتیجه نخواهیم گرفت؛ ایران هیچ وقت در مقابل فشار سر خم نخواهد کرد و ما همیشه نسبت به احترام واکنش متقابل نشان میدهیم.
وی گفت: در قاهره با آژانس به چارچوب جدید همکاری دست یافتیم ولی همانطور که گفتیم فعال شدن اسنپ بک باعث میشود توافق ما با آژانس اجرایی نشود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران افزود: ما اعلام کردهایم که این اقدام کشورهای اروپایی در شورای امنیت، در همکاری ما با آژانس تأثیر خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: همانطور که در سخنرانی خود گفتم؛ فعال سازی اسنپ بک غیرقانونی است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: ما فکر نمیکنیم این موضوع بتواند تأثیری بر مردم ایران به ویژه در اراده دفاع از خود داشته باشد.
عراقچی ادامه داد: ما همیشه برای دیپلماسی آماده بودیم، من اینجا با پیشنهاد واضح برای دادن شانس بیشتر به دیپلماسی آمدم و متأسفم که پیشنهادات رد شد.
وی افزود: دیپلماسی به مذاکره با آمریکا محدود نیست. ما متأسفانه تجربههای خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم.
عراقچی اظهار داشت: همانطور که رهبر معظم انقلاب گفتند مذاکره با آمریکا بنبست محض است و ایشان کاملاً این حرف را دقیق گفتند.
وی تصریح کرد: دیپلماسی هیچگاه نمیمیرد ولی سختتر شده است.
