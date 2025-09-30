رسول نظریفرد، داروساز و مسئول داروخانه بیماران خاص، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت هزینهها و پوشش بیمهای داروها گفت: اکنون حدود ۹۸ تا ۱۰۰ درصد داروهای موجود تحت پوشش بیمه هستند و بیماران در بسیاری از موارد پرداختی ندارند، اما برخی داروها خارج از پوشش بیمهاند یا افزایش ناگهانی قیمت آنها باعث میشود بیماران چند هفته ناچار به پرداخت مستقیم از جیب شوند.
وی به عنوان نمونه به داروی «زاکاریا» اشاره کرد و افزود: پرداختی بیمار برای هر دو تا سه هفته مصرف این دارو از ۱۱ میلیون تومان به ۲۵ میلیون تومان رسیده است. این افزایش ناگهانی ۱۴ میلیون تومانی برای بسیاری از بیماران قابلتحمل نیست، زیرا بیمهها با تأخیر دو تا سه هفتهای هزینهها را پوشش میدهند.
نظری فرد درباره دلایل افزایش قیمتها توضیح داد: همانند سایر اقلام کشور، دارو نیز با رشد هزینههای واردات و تأمین مواجه است. به همین دلیل در یک سال اخیر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت در داروها داشتهایم.
فروش داروهای یخچالی در بساط دستفروشها
وی ادامه داد: من حدود ۱۲ سال است اینجا هستم؛ طی این سالها بارها دیدهام افرادی مقابل داروخانهها یا حتی در دستفروشیها دارو میفروشند، بهخصوص داروهای یخچالی را بدون رعایت زنجیره سرد و بدون یخچال مناسب در بساط دستفروشها عرضه میکنند و ما علیه این افراد شکایت کردهایم و حتی به دادگاه رفتیم؛ خودم شاکی خصوصی هستم، اما گاهی پروندهها بهگونهای پیگیری میشود که متأسفانه نتیجهگیری محکمی حاصل نمیشود.
نظریفرد با اشاره به نقش برخی سرمایهگذاران در مالکیت داروخانهها گفت: متأسفانه همه داروخانهداران داروساز نیستند؛ درصدی سرمایهگذارند که پروانهای گرفتهاند و داروخانه را بهصورت غیرقانونی اداره میکنند. وقتی تعداد داروخانهها در یک خیابان افزایش مییابد و حریمها برداشته شده، برخی برای تأمین درآمد به تخلفات روی میآورند.
وی ادامه داد: چندی پیش بیماری که میتوانست داروی خود را با بیمه سه میلیون تومان تهیه کند، از بازار آزاد دارویی را بهقیمت دانهای ۶۰ میلیون تومان خریده بود و خوشبختانه پیش از تزریق پزشک متوجه تغییر رنگ محلول شد و ما متوجه شدیم دارو تقلبی است و در یکی از این پروندهها فرد فروشنده بازداشت شده است.
