بازشناسی شخصیت سید حسن نصرالله در شبکه الکوثر

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه جهانی الکوثر به مناسبت سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، مجموعه‌ای از ویژه‌برنامه‌ها را با محوریت بازخوانی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اعتقادی و شخصیتی این رهبر مقاومت تولید و پخش می‌کند که در میان این آثار، برنامه «نصرالله» در سه قسمت ۵۵ دقیقه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد.

این برنامه با اجرای خانم ربی عساف در حسینیه سیدالشهدا بیروت ضبط شده و به بررسی جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، عاطفی و معنوی شخصیت شهید نصرالله می‌پردازد؛ جنبه‌هایی که او را نه تنها به عنوان یک رهبر سیاسی، بلکه به عنوان یک الگوی انسانی و اجتماعی برای جهان اسلام معرفی می‌کند.

همچنین برنامه «الوجه الآخر» با نگاه معرفتی به ابعاد اعتقادی و علمی شهید نصرالله، و «الامام الرئوف» با روایت احساسات و عواطف مردم نسبت به او، به شناخت عمیق‌تر این شخصیت برجسته کمک می‌کند. در همین راستا، تولیدات ویژه کودک همچون میان‌برنامه‌های سحر شحادی نیز با روایتگری مقاومت از نگاه کودکان، بخش دیگری از سیمای اجتماعی و مردمی نصرالله را ترسیم می‌کند.

گزارش‌های مردمی و واگویه‌های کودکان لبنانی و فلسطینی، همراه با مجموعه‌ای از گفتگوهای اختصاصی با نزدیکان و یاران شهید، از دیگر بخش‌های این ویژه‌برنامه‌هاست که ابعاد انسانی و اجتماعی نصرالله را در کنار میراث سیاسی و مقاومتی او بازنمایی می‌کند.

شبکه جهانی الکوثر با این ویژه‌برنامه‌ها تلاش دارد چهره‌ای چندبعدی از سید حسن نصرالله ارائه دهد؛ چهره‌ای که از سویی رهبر مقاومت و از سوی دیگر پدری مهربان، انسانی متفکر و نماد پیوند عاطفی و اجتماعی با مردم خود بود.