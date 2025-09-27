جزئیات برگزاری نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان به همراه آزادگان جهان خود را برای برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و هاشم صفی الدین آماده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، قرار است مراسم سازمان دهی شده توسط حزب الله از ساعت چهار و نیم عصر به وقت لبنان (ساعت ۱۷) در مزار شهید سید حسن نصرالله در جاده امام خمینی (ره) در بیروت آغاز شود. همزمان نیز مراسم‌هایی در مزار شهید هاشم صفی الدین در دیر قانون النهر و مزار شهید سید عباس الموسوی در منطقه نبی شیت برگزار خواهد شد.

در جریان این مراسم‌ها، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان سخنرانی خوهد کرد و همزمان با فرا رسیدن لحظه شهادت سید حسن نصرالله در ساعت شش و بیست و یک دقیقه به وقت بیروت عاشقان آن شهید بزرگوار به احترام ایشان در سراسر این کشور سکوت می‌کنند.