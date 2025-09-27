به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون فعالی با اشاره به روز جهانی گردشگری در ۲۷ سپتامبر و آغاز هفته ملی گردشگری از ۵ مهرماه گفت: شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری و تحول پایدار» بر اهمیت توسعه پایدار در گردشگری تأکید دارد؛ توسعه‌ای که هم به حفظ منابع طبیعی و فرهنگی کمک می‌کند و هم رونق اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی را به دنبال دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان افزود: در هفته ملی گردشگری، استان گلستان برنامه‌ریزی برای افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۵ پروژه گردشگری را انجام داده است که مجموع سرمایه‌گذاری آن‌ها بالغ‌بر چهار هزار و ۲۰۲ میلیارد ریال است و برای ۱۰۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد و ظرفیت اقامتی استان را برای ۴۲۵ نفر شامل ۴۸۱ تخت و ۱۱۲ اتاق افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به پروژه‌های قابل‌افتتاح، اظهار کرد: از مجموع پروژه‌ها، ۲۲ پروژه آماده بهره‌برداری و افتتاح هستند که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها بالغ‌بر چهار هزار و ۲۲ میلیارد ریال است. برای ۶ پروژه، مبلغ ۴۳ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. این پروژه‌ها برای ۹۸ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و ۴۱۶ تخت و ۹۳ اتاق به ظرفیت اقامتی استان اضافه می‌کند.

فعالی افزود: پروژه‌های قابل‌افتتاح شامل یک هتل، هشت اقامتگاه بوم‌گردی، یک واحد خانه مسافر، سه واحد سفره‌خانه سنتی، یک واحد پذیرایی، سه دفتر خدمات مسافرتی و پنج مزرعه گردشگری است که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان دارند.

وی در ادامه با تشریح پروژه‌هایی که در طول این هفته عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد، گفت: سه پروژه گردشگری شامل دو اقامتگاه بوم‌گردی و طرح توسعه یک مجتمع گردشگری برای کلنگ‌زنی و آغاز عملیات اجرایی برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها بالغ‌بر ۱۸۰ میلیارد ریال است و پس از اجرا، زمینه اشتغال مستقیم هشت نفر و اضافه شدن ۲۵ ظرفیت پذیرایی و ۶۵ تخت و ۱۹ اتاق به ظرفیت اقامتی استان را فراهم خواهد کرد.

فعالی تأکید کرد: اجرای این پروژه‌ها باهدف توسعه پایدار گردشگری و تقویت زیرساخت‌های اقامتی و ایجاد اشتغال، نشان‌دهنده عزم استان برای ارتقای جایگاه گردشگری گلستان در سطح ملی و بین‌المللی است.