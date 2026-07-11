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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در سنندج؛ برخورد با تهدیدکنندگان سلامت شهروندان

پلمب ۴ واحد صنفی متخلف در سنندج؛ برخورد با تهدیدکنندگان سلامت شهروندان

سنندج- رئیس مرکز بهداشت سنندج از پلمب چهار واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد و گفت: این واحدها به دلیل رفع نکردن نواقص بهداشتی تا اطلاع ثانوی از ادامه فعالیت بازماندند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ پیرفلاح اظهار کرد: در ادامه طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، بازرسان بهداشت محیط به صورت مستمر وضعیت واحدهای صنفی را رصد می‌کنند.

وی افزود: در جریان این بازرسی‌ها، یک واحد اغذیه‌فروشی، دو واحد عرضه نان سنتی (کلانه) و یک واحد خبازی به دلیل وجود نواقص بهداشتی بحرانی و غیربحرانی و همچنین بی‌توجهی متصدیان به اخطارهای صادر شده، پلمب شدند.

وی با بیان اینکه پیش از اعمال قانون، فرصت لازم برای رفع نواقص در اختیار متصدیان این واحدها قرار گرفته بود، تصریح کرد: با وجود تذکرات کتبی و قانونی، اقدام مؤثری برای اصلاح شرایط بهداشتی انجام نشد و به همین دلیل، برای صیانت از سلامت عمومی، دستور تعطیلی این واحدها صادر شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان سنندج تأکید کرد: فعالیت این واحدها تا زمان رفع کامل نواقص، تأیید کارشناسان بهداشت محیط و دریافت مجوزهای لازم متوقف خواهد بود.

پیرفلاح از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، موارد را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.

کد مطلب 6884472

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