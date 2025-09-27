سپاه: دشمنان مقاومت رسوا و تحقیر خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیهای به مناسبت سالروز شهادت رهبران مقاومت اسلامی لبنان و سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان با تاکید بر پای بندی بر اصول و آرمانهای مقاومت و وفاداری به خون شهیدان تصریح کرد: خوابهای آشفته و نقشههای شوم جریانهای صهیونی و آمریکایی برای تضعیف یا نابودی مقاومت، بارها با شکست مواجه شده و به فضل الهی این بار نیز جز رسوایی و تحقیر برای دشمنان ثمری نخواهد داشت.
بیانیه راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز شهادت رهبران مقاومت اسلامی لبنان و سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً
در آستانه فرا رسیدن سالگرد شهادت رهبران مقاومت اسلامی لبنان حجت الاسلام والمسلمین سید حسن نصرالله و حجت الاسلام والمسلمین سید هاشم صفیالدین، فرماندهان و مسئولان ارشد حزبالله نظیر حاج عبدالمنعم کرکی (حاج ابوالفضل) فرمانده جبهه جنوب لبنان، حاج سمیر دیب (حاج جهاد) رئیس دفتر شهید نصرالله، حاج ابراهیم جزینی (حاج نبیل) مسئول امنیت شهید نصرالله و دیگر فرماندهان و مسئولان ارشد حزبالله و سردار سرافراز سپاه اسلام و مستشار ارشد نظامی جمهوری اسلامی ایران سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان در جنایت حمله تروریستی رژیم پلید و اهریمنی صهیونی به ضاحیه بیروت؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن عرض تسلیت و تبریک به محضر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظله العالی)، خانوادههای معظم شهدا، نیروهای مقاومت و ملتهای منطقه، با تاکید بر پای بندی بر اصول و آرمانهای مقاومت و وفاداری به خون شهیدان؛ نکات راهبردی زیر را برای استحضار امت اسلامی به ویژه به ملت عظیمالشأن ایران عزیز اعلام میدارد:
۱. امنیت و عزت امت اسلامی محصول ایثار و مقاومت است
امنیت و عزت امروز امت اسلامی و کشورهای منطقه نه حاصل سازشهای سیاسی و مرعوب شدن برابر جنگ روانی و نبرد شناختی دشمنان اسلام و قرآن، بلکه مرهون فداکاری و ایثارگری مجاهدان مؤمن و رزمندگان مقاومت در میدانهای سخت مبارزه؛ از مقابله با فتنه داعش تا دفاع در برابر اشغالگری و تجاوز صهیونیسم است، در واقع خون این شهیدان، ضامن بقای امنیت و سرمایه راهبردی ملتهای منطقه برای حفظ ثبات و هویت اسلامی است.
۲. مقاومت؛ تنها راه عقلانی مقابله با استکبار
تجربه تاریخی و واقعیت میدانی نشان میدهد که مقاومت فعال و هوشمندانه، تنها گزینه مؤثر و عقلانی برای دولتها و ملتهای منطقه در برابر توسعهطلبی استکبار و صهیونیسم جهانی است، و بیتردید هر گونه عقب نشینی و اتکا به سازوکارهای تحمیلی و سازشهای ذلتبار، تنها به تشدید جسارت و تهدیدات دشمن و تحمیل تحقیر بر ملتها میانجامد.
۳. شکستناپذیری فرهنگ مقاومت
افزایش جنایات و حملات ناکام رژیم سفاک صهیونیستی علیه غزه، نشاندهنده پایداری و شکست ناپذیری جبهه مقاومت و عجز این رژیم خون آشام در خاموش کردن شعلههای مقاومت است. مقاومت نه یک نهاد قابل انحلال در فرایندهای سیاسی و امنیتی، بلکه هویت، اندیشه و فرهنگی زنده و ریشهدار در باور ملتهای منطقه است که روزبهروز عمیقتر و نیرومندتر میشود.
۴. رهبران شهید؛ شاگردان مکتب امامین انقلاب
سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیالدین، دو شاگرد ممتاز مکتب امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) بودند که با ایمان، عقلانیت، تدبیر و شجاعت مثالزدنی، جبهه مقاومت را به نماد عزت امت اسلامی و قدرتی راهبردی در سطح منطقه و جهان تبدیل کردند.
۵. رهبری مستحکم شیخ نعیم قاسم
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تجلیل از مواضع اصولی و و نقش آفرینیهای راهبردی حجت الاسلام والمسلمین شیخ نعیم قاسم خلف صالح و شایسته رهبران شهید حزب الله لبنان، حمایت همهجانبه خود را از رهبری شجاعانه و عالمانه ایشان و تلاشهای مجاهدانه حزبالله برای حراست از امنیت لبنان و استمرار خط مقاومت اعلام میدارد.
۶. ناکامی پروژههای آمریکا و صهیونیسم
خوابهای آشفته و نقشههای شوم جریانهای صهیونی و آمریکایی برای تضعیف یا نابودی مقاومت، بارها با شکست مواجه شده و به فضل الهی این بار نیز جز رسوایی و تحقیر برای دشمنان ثمری نخواهد داشت. برخلاف خواستههای شیطانی اردوگاه خصم، مقاومت امروز نهتنها تضعیف نشده، بلکه درخشش و بالندگی آن به عنوان عامل موازنه ساز در منطقه پدیدارتر خواهد شد.
۷. رسالت سپاه در تقویت و حمایت از مقاومت
در شرایط خطیر و حساس کنونی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی و حمایت از مقاومت در جغرافیای منطقه را همچنان در دستور کار داشته و تداوم این مسیر تا محو کامل اشغالگری و آزادسازی قدس شریف، را یک مأموریت الهی، ملی و غیرقابل توقف میداند.
در پایان تاکید میشود شهادت رهبران مقاومت، نقطه عطفی در مسیر بیداری اسلامی و تقویت جبهه ضدصهیونیستی است و همه ملتهای منطقه با حفظ هوشیاری، همبستگی و استمرار مسیر مقاومت بایستی به رسالت تاریخی خود عمل کنند؛ آینده منطقه به اراده ملتها تعلق دارد و اراده ملتها بر شکست دشمنان و تحقق پیروزی قطعی مقاومت استوار است.
نظر شما