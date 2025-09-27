«مهر مقاومت» پیام مهر ماه امسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مسگریان در صحن علنی شورای اسلامی شهر با اشاره به حضور فرزندان ایران برای رشد و بالندگی در مدارس، این روز را به تمامی معلمان، آموزگاران و مسئولان تعلیم و تربیت که در انتقال آموختههای خود به نسل جدید میکوشند، تبریک گفته و اظهار کرد: امسال شاهد هستیم که متأسفانه به دلیل حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در جنگ ۱۲ روزه، جای تعدادی از دانش آموزان در کلاسهای درس خالی است. این در حالی است که همزمان، هفته دفاع مقدس را پشت سر میگذاریم.
وی در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این هفته را یادآور مجاهدتها، تلاشها و ایثارگریهای ملت ایران در برابر رژیم بعثی عراق دانست و افزود: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، در جنگ ۸ ساله با توجه به اینکه بیشتر کشورها در مقابل ایران بودند، در حقیقت جنگ آمریکا با ایران بود.
رییس شورای شهر همدان ادامه داد: رهبر انقلاب اسلامی پیشتر بر عظمت واقعه دفاع مقدس تأکید و بیان کردهاند همه قدرتهای مطرح آن روز دنیا یک جبهه شده و در این حمله به انقلاب اسلامی سهیم شدند.
مسگریان در ادامه با اشاره به فرمایش مقام رهبری مبنی بر اینکه جنگ ۸ ساله مانند کورهای بود که جوانان ما را آبدیده کرد، اضافه کرد: امروز شاهدیم که این روحیه مقاومت در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز تبلور یافت و جمهوری اسلامی ایران با ایستادگی در برابر دشمن، آن را مجبور به عقب نشینی کرد.
وی در پایان، یاد و خاطره همه شهدا، به ویژه شهدای دانش آموز را گرامی داشت و خاطرنشان کرد: انتقال مفاهیم و ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان، امری ضروری است.
لزوم پشتیبانی از نسل سوم در برابر توطئهها
سردار مهدی صدیقی از رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، اعضای شورای شهر را ملجأ فکری برای مدیران شهری خواند.
صدیقی با بیان اینکه دفاع مقدس بر ملت ایران تحمیل شد، تأکید کرد: ما امروز باید بار دیگر معاویه زمان و مدیریت معاویهای را بشناسیم.
رزمنده دوران دفاع مقدس به توطئههای دشمنان از صدر اسلام تاکنون اشاره و خاطرنشان کرد: پس از انقلاب اسلامی، با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، دژ محکم دشمن نابود شد.
وی با اشاره به نقشههای دشمن در سالهای گذشته گفت: ما در فتنههای سال ۸۸ و ۹۸ با کمک خداوند متعال، توطئهها را خنثی کردیم و در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز قابلیتهای خود را به نمایش گذاشتیم.
سردار صدیقی با تقدیر از ایستادگی نسل سوم انقلاب افزود: این جوانان دلیر با وجود آگاهی از خطرات، در مقابل دشمن در جنگ ۱۲ روزه ایستادگی کردند و لازم است از این نسل حمایت شود.
