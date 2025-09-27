بابازاده: بیش از ۵۱ هزار تماس با سامانه ۱۴۱ گیلان ثبت شد

عارف بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری، تعداد ۵۱ هزار و ۲۰۵ تماس مردمی با سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای گیلان ثبت شده است.
وی با بیان اینکه سامانه ۱۴۱ بهصورت شبانهروزی فعال است، افزود: عمده تماسهای ثبتشده با هدف آگاهی از وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان گیلان و استانهای همجوار، شرایط جوی جادهها، اطلاع از انسداد یا بازگشایی مسیرها و همچنین ثبت شکایات و گزارشهای مردمی در حوزه راهداری و حملونقل برونشهری بوده است.
بابازاده اضافه کرد: سامانه ۱۴۱ یکی از مهمترین منابع دریافت و ارائه اطلاعات بهروز و قابل استناد برای مسافران، رانندگان و دستگاههای مرتبط در حوزه حملونقل جادهای است و اطلاعات آن نقش مهمی در مدیریت سفرهای ایمن ایفا میکند.
رئیس مرکز مدیریت راههای گیلان در پایان تأکید کرد: هموطنان میتوانند بهصورت ۲۴ ساعته و با شمارهگیری تلفن ۱۴۱، ضمن دریافت آخرین وضعیت تردد و شرایط جادهای، نسبت به ثبت پیشنهاد، انتقاد و شکایت در حوزههای مرتبط با راهداری اقدام کنند.
